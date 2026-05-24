Giống như nhiều người đam mê xe ô tô, ông Kenji Yamada (81 tuổi) từ lâu đã say mê những chiếc Ferrari – biểu tượng của tốc độ và sự xa xỉ. Tuy nhiên, mức giá "trên trời" của những siêu xe này khiến giấc mơ sở hữu một chiếc Ferrari thật trở nên ngoài tầm với.

Thay vì từ bỏ đam mê, ông Yamada đến từ Nhật Bản đã chọn một hướng đi khác đầy sáng tạo. Khoảng 20 năm trước, ông bắt đầu tự tay chế tác các mô hình Ferrari bằng gỗ.

Ông Kenji Yamada và những mô hình siêu xe bằng gỗ, tỉ mỉ từng chi tiết của mình. Ảnh: Asahi

Hiện ông sở hữu hơn 50 mô hình Ferrari, chủ yếu theo tỷ lệ 1/6, được trưng bày ngay tại nhà riêng. Những tác phẩm gây ấn tượng mạnh bởi độ chi tiết và tính chân thực, từ thân xe, động cơ cho đến vô lăng và các bộ phận cơ khí phức tạp đều được tái hiện thủ công.

Mỗi khi tổ chức triển lãm cá nhân, các tác phẩm của ông luôn thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Ông được nhiều người gọi là "bậc thầy mô hình gỗ".

Từ đam mê siêu xe đến hành trình sáng tạo

Sinh ra tại Tokyo, ông Yamada sau khi lập gia đình đã chuyển đến tỉnh Gunma và làm việc tại một cửa hàng bách hóa. Bước ngoặt đến vào năm 1975, khi ông phụ trách một dự án quảng bá có trưng bày mẫu Lamborghini Countach – một trong những siêu xe biểu tượng của Italy.

Thời điểm đó, phong trào yêu thích xe thể thao ngoại nhập lan rộng tại Nhật Bản. Trong quá trình tìm kiếm mẫu xe trưng bày khác, ông có cơ hội tiếp xúc với một chủ sở hữu Ferrari tại thành phố Annaka và được trải nghiệm ngồi trên xe. Khoảnh khắc đó để lại ấn tượng sâu sắc.

"Âm thanh động cơ 8 xi-lanh rất gây nghiện. Khả năng tăng tốc tuyệt vời. Và trên hết, nó thật sự rất ngầu", ông nhớ lại.

Những siêu xe bằng gỗ tại nhà ông Yamada. Ảnh: Asahi

Khi giấc mơ được "chế tác bằng gỗ"

Ở tuổi 61, ông Yamada bắt đầu tự chế tác những mô hình Ferrari bằng gỗ. Ông sử dụng gỗ balsa – loại gỗ nhẹ, dễ tạo hình – để thực hiện các tác phẩm của mình.

Ông tự nghiên cứu hình ảnh, tài liệu xe thật, sau đó phác thảo thiết kế và tiến hành dựng mô hình. Toàn bộ thân xe được tạo hình thủ công bằng dao và các lớp gỗ ghép lại.

Các chi tiết như ghế ngồi, vô lăng hay động cơ đều được ông tự thiết kế và chế tác. Ngay cả lốp xe với hoa văn nhỏ cũng được tái hiện tỉ mỉ. Đáng chú ý, hệ thống lốp có thể chuyển động khi xoay vô lăng, tạo cảm giác rất chân thực.

Mỗi mô hình ông mất khoảng nửa năm để hoàn thiện, theo Asahi.

Từng chi tiết nhỏ được ông Yamada làm cẩn thận. Ảnh: Asahi

Hiện tại, phòng khách của ông Yamada trưng bày khoảng 20 mẫu Ferrari cổ điển và hiếm, tất cả đều mang sắc đỏ đặc trưng của thương hiệu. Trong bộ sưu tập còn có mô hình Ferrari 328 GTS mà ông mua lại từ một người quen khi 65 tuổi.

Ông cho biết: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được nhiều đến vậy".

Các tác phẩm của ông từng được trưng bày tại nhiều triển lãm trên khắp Nhật Bản.

Chi phí để hoàn thiện mỗi mô hình vào khoảng 100.000 yên (khoảng 16,5 triệu đồng). Tuy nhiên, ông kiên quyết không bán bất kỳ tác phẩm nào, kể cả khi có nhà sưu tầm từ Hồng Kông (Trung Quốc) ngỏ ý mua.

"Quan trọng nhất, những mô hình này giống như con cái của tôi", ông nói.

Ở tuổi ngoài 80, ông Yamada vẫn miệt mài với đam mê của mình.

"Tôi vẫn còn điều để cống hiến. Tôi đang làm điều mình yêu thích trong những năm cuối đời. Và tôi rất hạnh phúc", ông chia sẻ.