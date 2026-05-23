Cụ bà 83 tuổi trẻ trung có hơn 52.000 người theo dõi. Ảnh: Mirror

Mikki Williams (83 tuổi) sống tại Naples, Florida (Mỹ), không chỉ nổi tiếng bởi gu thời trang “không tuổi”, mà còn bởi triết lý sống đầy cảm hứng: phụ nữ không nên bị giới hạn bởi tuổi tác.

Bà sở hữu hơn 52.000 người theo dõi trên mạng xã hội TikTok. Nhiều người hâm mộ cho rằng bà có ngoại hình trẻ trung giống người chỉ ngoài 20 tuổi.

Bài học tự tin, lạc quan từ mẹ

Mỗi ngày, Mikki đều dành thời gian lựa chọn những bộ đồ nổi bật nhất từ tủ quần áo khổng lồ của mình. Váy mini, đồ ôm sát hay các thiết kế màu sắc rực rỡ vẫn luôn là lựa chọn yêu thích của bà.

“Tôi không đồng ý với việc phải ăn mặc theo tuổi tác, chưa bao giờ như vậy. Nhiều người nói với tôi rằng, họ thích trang phục của tôi nhưng không dám mặc như thế. Tôi luôn nói với họ: 'Tất nhiên là bạn có thể, chỉ là bạn chưa cho phép bản thân mình làm điều đó thôi'", bà chia sẻ.

Mỗi năm, bà chi khoảng 11.000 bảng Anh (hơn 389 triệu đồng) để mua sắm quần áo, phụ kiện. Ước tính, bà có khoảng 200 đôi giày, hơn 100 bộ đồ trong tủ quần áo được sắp xếp theo từng gam màu sắc.

“Thời trang luôn là niềm đam mê lớn nhất của tôi. Tủ đồ của tôi được phân loại theo màu sắc, còn giày thì được đặt trên kệ xoay", bà nói.

Theo Mikki, sự tự tin và tinh thần lạc quan của bà được nuôi dưỡng từ nhỏ bởi mẹ. Người mẹ đơn thân của bà luôn ủng hộ bà trở nên khác biệt, sáng tạo, không đi theo khuôn mẫu.

“Khi những đứa trẻ khác cố gắng hòa nhập, tôi lại thích đọc tạp chí thời trang và tìm hiểu xem mình thực sự yêu thích điều gì. Mẹ luôn khuyến khích tôi được khác biệt và điều đó mang lại cho tôi sự tự tin rất lớn. Tôi luôn suy nghĩ khác biệt và tôi vẫn giữ vững quan điểm đó suốt cuộc đời mình", bà chia sẻ.

Chính sự tự tin được vun đắp từ nhỏ trở thành nền tảng giúp Mikki duy trì tinh thần trẻ trung ở tuổi ngoài 80.

Bà Mikki diện những bộ đồ màu sắc tươi sáng. Ảnh: Mirror

Từ doanh nhân thành hiện tượng TikTok

Trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Mikki từng xây dựng 10 công ty và hoạt động như một diễn giả quốc tế. Bà từng nghĩ tuổi già sẽ là thời gian để nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống yên bình.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi một người bạn khuyên bà thử dùng TikTok. Bà nhờ người hàng xóm 17 tuổi hướng dẫn cách quay video và đăng lên mạng xã hội.

Video đầu tiên của bà là câu giới thiệu: "Xin chào, tôi là Mikki. Tôi 82 tuổi và chưa từng can thiệp thẩm mỹ". Video lan truyền nhanh chóng và chỉ sau 1 đêm, đã có hơn 1 triệu lượt xem.

Hiện nay, bà thu hút hàng nghìn người theo dõi. Bà thường xuyên chia sẻ các video về thời trang, tập luyện và cuộc sống thường ngày. Dù bất ngờ với sự nổi tiếng của bản thân, bà cho biết điều mình mong muốn nhất là truyền cảm hứng cho phụ nữ ở mọi độ tuổi.

“Nếu có điều gì tôi muốn nói với mọi người, thì đó là, đừng chờ ai cho phép bạn được sống theo cách mình muốn. Hãy thử mạo hiểm một chút, khác biệt một chút và cứ tự tin là chính mình", bà chia sẻ.

Khi được hỏi bí quyết trẻ lâu, bà đưa ra câu trả lời nằm ở việc tập luyện, chăm sóc da kỹ lưỡng, dùng thực phẩm bổ sung và giữ thái độ sống tích cực”, bà nói.

Từng là vũ công chuyên nghiệp, bà Mikki duy trì việc tập luyện mỗi ngày với Pilates, bơi lội, nâng tạ và khiêu vũ. Bên cạnh đó, bà đặc biệt quan tâm đến việc chăm sóc da, có quy trình rõ ràng.