Cặp đôi David (74 tuổi) và Shalon (28 tuổi) đã chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình trên một kênh YouTube về tình yêu khiến nhiều người bất ngờ, trang Mirror đưa tin.

Theo đó, hai người gặp nhau ở Orlando (bang Florida, Mỹ), khi Shalon đang đi nghỉ cùng con trai, còn David làm tài xế xe buýt bán thời gian sau khi nghỉ hưu. Thấy người phụ nữ “quá dễ thương”, ông chủ động làm quen.

Sau vài ngày bên nhau, ông David thuyết phục Shalon chuyển hẳn đến Florida, và từ đó họ “ở bên nhau không rời”. Ông David không chỉ giúp Shalon trả hết tiền mua xe, mà còn chu cấp nơi ở và lo học phí cho con trai riêng của cô.

Cặp đôi khẳng định yêu nhau thật lòng bất chấp khoảng cách tuổi tác. Ảnh: Mirror

Shalon thừa nhận lúc đầu không biết chính xác tuổi của ông David, chỉ biết ông lớn tuổi hơn mình. Dù vậy, cô vẫn “muốn tìm hiểu xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu”. Cuối cùng, họ đã yêu nhau thật lòng.

Khi xuất hiện cùng nhau nơi công cộng, cặp đôi thường nhận được những ánh mắt dò xét, thậm chí có người tưởng ông David là cha hoặc ông của Shalon.

Khi được đề nghị thử đoán tuổi của ông David, một người bạn của Shalon đã nói rằng, ông “chắc khoảng 50”, và sửng sốt khi biết ông đã 74 tuổi. Ông David cho rằng phụ nữ thường ghen tị, còn đàn ông lại tỏ ra ngưỡng mộ vì ông có người yêu trẻ trung.

Trái lại, Shalon chia sẻ, nhiều khi có phụ nữ lạ đến tán tỉnh ông David vì tưởng cô là con gái ông, khiến cô “không thoải mái chút nào”. Cô bị nhiều người chỉ trích là "kẻ đào mỏ". Tuy nhiên, Shalon phản bác điều này, khẳng định tình yêu của họ không dựa trên vật chất.

Cô vẫn thừa nhận những món quà mà ông David từng tặng rất đắt giá, từ giày, túi xách hàng hiệu cho đến chiếc iMac màu vàng mà cô yêu thích. Cô còn khoe chiếc túi Louis Vuitton và nói đùa rằng “gần như mọi thứ mình muốn đều được anh ấy chiều".

Tuy nhiên, cô khẳng định: “Tôi yêu anh ấy vì con người anh ấy, không phải vì những gì anh ấy cho tôi”.

Ông David cho biết, ông cảm thấy như “một cậu trai trẻ” khi ở bên Shalon, trong khi nhiều người cùng tuổi với ông “đã trở nên buồn tẻ và mệt mỏi”.

“Có thể một ngày nào đó chúng tôi sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn. Tôi đâu còn trẻ nữa", ông cười nói.