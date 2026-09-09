Mới đây, ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng có bài viết chia sẻ cách sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc.

“Tôi dùng AI gần như hằng ngày: đọc báo cáo, kiểm tra số liệu, tìm tài liệu, đối chiếu quy định, xem kinh nghiệm nơi khác, chuẩn bị cho một cuộc họp hoặc rà lại một văn bản”, ông Hòa viết.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, điều quan trọng không phải lãnh đạo có dùng AI hay không mà công nghệ này có giúp nắm công việc tốt hơn, xử lý nhanh hơn, giảm những việc không cần thiết và phục vụ người dân tốt hơn hay không.

Ông lấy ví dụ, trước một cuộc họp có báo cáo dài 100 trang, AI có thể hỗ trợ bóc số liệu, phát hiện những điểm không khớp giữa báo cáo và phụ lục, từ đó xác định phần cần đọc kỹ.

Một câu hỏi được ông Hòa đưa ra: “Báo cáo nói giải ngân đạt 62%, nhưng 4 dự án trong phụ lục chưa có khối lượng. Vậy 62% nằm ở những dự án nào?”.

Theo ông, AI có thể phát hiện điểm bất thường, nhưng nguyên nhân vì sao, giải trình có hợp lý hay không và xử lý thế nào vẫn thuộc trách nhiệm của người chủ trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa.

Cảnh báo chuỗi công việc đều qua AI

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cũng chỉ ra một nguy cơ khi AI được sử dụng ở nhiều cấp trong bộ máy.

Theo ông, có thể xảy ra tình trạng chuyên viên dùng AI làm báo cáo, cấp trên dùng AI tóm tắt, văn phòng tiếp tục dùng AI tổng hợp và người quyết định cuối cùng cũng chỉ đọc bản tóm tắt do AI tạo ra.

“Quy trình vẫn đủ, văn bản vẫn đủ, nhưng hồ sơ gốc thì có khi chẳng còn mấy người đọc”, ông Hòa nhận định.

Ông cũng lưu ý AI có thể đưa ra câu trả lời “nghe rất xuôi” nhưng vẫn sai số liệu, sai căn cứ hoặc bỏ sót chi tiết quan trọng. Vì vậy, người sử dụng phải hiểu công việc và kiểm tra lại thông tin trước khi quyết định.

Theo ông Hòa, AI cũng có thể khiến việc tạo ra văn bản, nhiệm vụ trở nên quá dễ. Một ý tưởng có thể nhanh chóng biến thành hàng loạt đầu việc, trong khi phía sau mỗi chỉ đạo là nhiều người phải đọc, báo cáo và thực hiện.

“Người ra chỉ đạo có thể làm được nhiều hơn trước, chưa chắc cả bộ máy đã làm việc hiệu quả hơn”, ông viết.

‘AI không đi thực địa thay tôi được’

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho rằng AI có thể tổng hợp ý kiến, tìm kinh nghiệm, đề xuất phương án hoặc cảnh báo rủi ro, nhưng không thể thay lãnh đạo đi thực địa, nghe người dân hay trực tiếp đánh giá cán bộ trong một cuộc họp.

Khi nguồn lực, thời gian và dữ liệu đều hạn chế, người có thẩm quyền vẫn phải lựa chọn phương án, ra quyết định và chịu trách nhiệm.

Ông Hòa cho biết muốn sử dụng AI để đọc nhanh báo cáo 100 trang nhằm có thêm thời gian xuống cơ sở; phát hiện số liệu bất thường trước cuộc họp; kiểm tra thêm trước khi ký và rút ngắn những văn bản không cần thiết.

“Tôi sẽ tiếp tục dùng AI hằng ngày. Nhưng thực tế ở địa phương thế nào thì mình phải biết”, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh.

Theo ông, người dân và doanh nghiệp cuối cùng sẽ không quan tâm lãnh đạo có dùng AI hay không, mà quan tâm hồ sơ có được giải quyết nhanh, vướng mắc có được tháo gỡ và cán bộ có thực sự hiểu, giải quyết được công việc hay không.