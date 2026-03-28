Sáng nay, HĐND TP Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch UBND TP, Phó chủ tịch và ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031.

Với đa số đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng trong sáng 28/3, HĐND TP Hà Nội đã bầu các Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: ông Dương Đức Tuấn, bà Vũ Thu Hà, ông Nguyễn Xuân Lưu, ông Trương Việt Dũng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự, đồng thời nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Ông khẳng định sẽ cùng tập thể UBND TP phát huy tinh thần đoàn kết, tận tâm, tận lực, đóng góp trí tuệ và bản lĩnh để xây dựng Hà Nội ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Ông nhấn mạnh thành phố sẽ quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với Thủ đô, trong đó yêu cầu Hà Nội phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu cả nước; “nói là làm, cam kết là thực hiện, đã làm là có kết quả cụ thể”; xây dựng chính quyền hành động, liêm chính, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả.

Ông Vũ Đại Thắng 50 tuổi, quê Hà Nội, trình độ thạc sĩ Quan hệ quốc tế, cử nhân Kinh tế đối ngoại và cử nhân Luật.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội từng giữ chức Vụ trưởng Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010-2015. Tháng 3/2018, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 8/2020 - 10/2024, ông Vũ Đại Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình và tái đắc cử nhiệm kỳ mới. Đến tháng 10/2024, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Vào tháng 11/2025, Bộ Chính trị đã điều động, phân công, chỉ định ông Vũ Đại Thắng giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Ông cũng được HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.