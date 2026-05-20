Ông Lê Mạnh Cường (sinh năm 1974, quê Hà Tĩnh) được đào tạo bài bản, là kỹ sư điều khiển tàu biển, thạc sĩ quản lý kinh tế chuyên ngành dầu khí và có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông có nhiều năm công tác tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam.

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, từ công tác trực tiếp trên các phương tiện thăm dò dầu khí đến quản lý thương mại, kế hoạch sản xuất, phát triển kinh doanh, quản lý dự án và điều hành doanh nghiệp quy mô lớn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Mạnh Cường. Ảnh: PVN

Ông từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc PTSC, đồng thời tham gia quản trị, điều hành nhiều doanh nghiệp và dự án quốc tế tại Singapore, Malaysia cùng nhiều địa bàn khác, qua đó có kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, phát triển dịch vụ kỹ thuật dầu khí, phát triển dịch vụ ra nước ngoài và triển khai các dự án quy mô lớn.

Ông cũng lãnh đạo PTSC tham gia phát triển các dự án điện gió ngoài khơi và chuỗi cung ứng dịch vụ liên quan.

Trên cương vị Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam, ông Lê Mạnh Cường được giao phụ trách nhiều lĩnh vực trọng yếu của tập đoàn, trong đó có thăm dò khai thác dầu khí và dịch vụ dầu khí.

Cùng với đó, ông còn được giao phụ trách các lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, năng lượng tái tạo và năng lượng mới, đặc biệt là phụ trách Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 - dự án năng lượng trọng điểm đang được nghiên cứu triển khai.