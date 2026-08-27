Cụ thể, trong báo cáo về việc không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng Công ty Khí Việt Nam (Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam) nêu rõ, PV GAS có vốn chủ sở hữu tính đến ngày 31/3/2026 là gần 70.590 tỷ đồng.

Ngày 10/8/2011, PV GAS được xác nhận hoàn tất đăng ký công ty đại chúng và niêm yết/giao dịch từ 21/5/2012.

Tuy nhiên, đến ngày 14/8, doanh nghiệp này không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Theo đó, trong điều kiện về cơ cấu cổ đông, PV GAS không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 14/8 để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, doanh nghiệp này có 24.743 cổ đông tương ứng với 2.412.949.756 cổ phiếu; tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông không phải là cổ đông lớn là 102.256.881 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 4,24%).

PV GAS ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 11.200 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay . Ảnh: PV GAS

Năm 2025, PV GAS công bố doanh thu hợp nhất ước đạt 134.000 tỷ đồng, bằng 181% kế hoạch, tăng trưởng 27% so với năm 2024.

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 14.500 tỷ đồng, bằng 218% kế hoạch, tăng 10%. Đóng góp ngân sách Nhà nước đạt hơn 7.800 tỷ đồng, bằng 222% kế hoạch, tăng trưởng 11% so với năm trước đó.

Tại Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét, trong 6 tháng đầu năm 2026, PV GAS ghi nhận doanh thu hợp nhất lũy kế đạt trên 82.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 11.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 9.000 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước trên 5.500 tỷ đồng.