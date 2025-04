Nhà máy Vinfast Hà Tĩnh sắp ra sản phẩm

Được khởi động từ tháng 12/2024, Dự án xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast tại Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến sẽ hoàn thiện vào đầu tháng 7/2025, tạo nên một kỷ lục mới trong ngành công nghiệp ô tô thế giới về tốc độ xây dựng và hoàn thiện nhà máy.

Dự kiến đến đầu tháng 9 sẽ cung ứng ra thị trường những chiếc xe ô tô đầu tiên được sản xuất tại đây.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chính thức có tên gọi mới

Chiều 9/4, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định chính thức đổi tên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Quyết định này được Thủ tướng Chính phủ ký và ban hành cùng ngày.

Cách định danh mới này khẳng định Petrovietnam không chỉ là một tập đoàn dầu khí, mà còn là trung tâm của công nghiệp, dịch vụ và trụ cột năng lượng quốc gia, phù hợp với xu hướng chuyển dịch năng lượng và cam kết Net Zero.

'Đại gia' xuất khẩu gạo ở An Giang bị phong tỏa loạt tài khoản ngân hàng

Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã: AGM) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến tình hình tài chính và hoạt động phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

Theo đó, các tài khoản ngân hàng của Angimex tại 3 chi nhánh ngân hàng, gồm VietinBank Chi nhánh An Giang, BIDV Chi nhánh An Giang và Vietcombank Chi nhánh An Giang, đã bị phong tỏa theo yêu cầu từ cơ quan thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) thông tin về việc hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu AGM của Angimex.

Mỹ hoãn áp thuế 90 ngày, Việt Nam cần làm gì ngay?

Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố tạm thời hoãn áp thuế nhập khẩu cao đối với hầu hết các nước đối tác thương mại của Mỹ trong 90 ngày nhưng tăng thuế đối ứng với Trung Quốc lên 125%.

Chỉ trong vài giờ, thị trường tài chính và hàng hóa toàn cầu đã chứng kiến một cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Không bị cuốn vào cuộc chiến tranh thương mại, không đối đầu và không gây căng thẳng, Việt Nam đã đề nghị đưa mức thuế nhập khẩu về 0% với hàng nhập từ Mỹ và muốn nước này áp mức thuế tương tự với hàng hóa Việt Nam.

Ông Trump áp thuế cao lên hàng chục đối tác thương mại. Ảnh: CNBC

Việc chính quyền Mỹ tạm hoãn áp thuế để tiếp tục đàm phán là một cơ hội, nhưng đồng thời cũng là lời cảnh báo. Trong bối cảnh thế giới đầy bất định, Việt Nam cần xác lập rõ chiến lược phát triển mang tính quyết định cho giai đoạn sắp tới.

"3h sáng nay, tôi nhận được điện thoại từ các đối tác Mỹ báo tin Tổng thống Donald Trump quyết định tạm hoãn thuế nhập khẩu đối ứng 90 ngày. Họ yêu cầu khôi phục đơn hàng đã ký và xuất đi bình thường", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Việt Nam có 1,2 triệu tấn bưởi, ‘ông lớn’ bán lẻ Hàn Quốc sẽ bán trên toàn chuỗi

Ngày 10/4, quả bưởi Việt Nam chính thức được bày bán tại hệ thống siêu thị Lotte Mart (Hàn Quốc). Đây không chỉ là minh chứng cho chất lượng vượt trội của nông sản Việt mà còn khẳng định nỗ lực của các doanh nghiệp và các cơ quan hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Theo dữ liệu từ Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc (KREI), kim ngạch nhập khẩu trái cây tươi của quốc gia này vọt lên mức kỷ lục 1,45 tỷ USD vào năm 2024, tăng 20,1% so với năm trước - phản ánh sự phụ thuộc ngày càng lớn của thị trường Hàn Quốc vào nguồn trái cây nhập khẩu.

Ngân hàng do bầu Thụy làm chủ tịch 'chơi lớn'

LPBank vừa công bố tài liệu trình đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.

Nội dung nổi bật được LPBank trình tại ĐHĐCĐ là kế hoạch chia cổ tức năm 2024, với tỷ lệ lên đến 25%. Đáng chú ý, toàn bộ cổ tức sẽ được chia bằng tiền mặt, tương ứng với số lợi nhuận dùng để chia cổ tức là 7.468 tỷ đồng. Ngân hàng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2025 đạt 14.868 tỷ đồng, tăng 22,2% so với kết quả thực hiện năm 2024.

HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ tờ trình thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản (LPBank AMC). Công ty này có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, do LPBank nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Việt Nam nằm top đầu tiêu thụ thịt lợn, DN chi 460 triệu USD nhập về

Báo cáo của Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy, đến cuối năm 2024, đàn lợn ở nước ta tăng lên 32 triệu con - số đầu con cao nhất trong 5 năm lại đây.

Do người Việt ngày càng thích ăn thịt nên ngoài số lượng 53,53 triệu con lợn hơi thương phẩm xuất chuồng, các doanh nghiệp còn chi thêm 460 triệu USD để nhập khẩu thịt lợn phục vụ nhu cầu trong nước.

Bất ngờ vượt sầu riêng, quả chuối top 2 ở ngành hàng 7 tỷ USD

Trong hai tháng đầu năm nay, xuất khẩu sầu riêng sụt giảm mạnh 69,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đem về 52,6 triệu USD. “Vua trái cây” sau 2 năm chiếm giữ ngôi đầu đã tụt xuống vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng kim ngạch xuất khẩu ngành rau quả Việt Nam, chỉ còn chiếm chưa đến 7,7%.

Năm 2024, xuất khẩu chuối xếp thứ 4 với giá trị đạt 380 triệu USD, chiếm tỷ trọng khiêm tốn 5,32%. Hai tháng đầu năm nay, loại quả “siêu thực phẩm” này đạt 71,6 triệu USD, vượt qua dừa và sầu riêng để chiếm giữ top 2 về giá trị xuất khẩu của ngành hàng thế mạnh 7 tỷ USD.

Khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất từ trước đến nay

Tiếp nối đà hồi phục 98% của năm 2024, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong quý I đạt trên 6 triệu lượt, tăng 134% so với cùng kỳ 2019. Đây cũng là số lượng khách quốc tế trong một quý cao nhất từ trước đến nay.

Trong đó, về quy mô thị trường, trong 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam, Trung Quốc vẫn dẫn đầu với tổng lượng khách trong 3 tháng đầu năm lên tới gần 1,6 triệu lượt.