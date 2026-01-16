Đòn bẩy cho chiến lược dài hạn

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2025 tiếp tục biến động khó lường, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đang nổi lên như một trường hợp điển hình cho chiến lược tăng trưởng dựa trên “chiều sâu”, với trọng tâm là quản trị doanh nghiệp, tái cấu trúc hiệu quả và phát triển bền vững.

Chuỗi thành tựu nổi bật trong năm 2025 từ tài chính, M&A, nhân sự cho đến ESG cho thấy một SABECO không chỉ giữ vững vị thế “ông lớn” ngành bia Việt, mà còn chủ động tái định vị để bước vào giai đoạn phát triển mới.

Bước sang năm 2025, SABECO đồng thời kỷ niệm cột mốc 150 năm gắm liền với di sản ngành bia Việt Nam, và sở hữu một lợi thế quan trọng: sức khỏe tài chính bền vững được xây dựng từ những năm trước đó.

Hành trình di sản với chiếc xe bus 2 tầng đi qua 9 địa phương là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ chiến dịch kỷ niệm cột mốc 150 năm di sản của SABECO trong năm 2025

Dù thị trường tiêu dùng còn nhiều thách thức, năm 2024 doanh nghiệp vẫn ghi nhận tăng trưởng “ngược dòng”, với doanh thu thuần đạt 31.872 tỷ đồng, cao hơn mức 30.461 tỷ đồng của năm 2023; lợi nhuận sau thuế đạt 4.495 tỷ đồng, tăng so với 4.266 tỷ đồng của năm trước

Đáng chú ý hơn, SABECO duy trì nguồn lực dự trữ tài chính rất lớn, với hơn 22.700 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền cùng đầu tư tài chính ngắn hạn.

Việc tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ tức tiền mặt ở mức 50% trong bối cảnh thị trường còn nhiều bất định cũng được xem là tín hiệu tích cực, củng cố niềm tin của cổ đông đối với năng lực quản trị tài chính và tầm nhìn dài hạn của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Tái cấu trúc - Động lực tăng trưởng

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của SABECO trong năm 2025 là thương vụ sáp nhập và tái cấu trúc Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây (SABIBECO).

Thay vì chỉ mở rộng quy mô theo chiều rộng, SABECO lựa chọn cách tiếp cận thận trọng nhưng hiệu quả: tận dụng M&A như một công cụ tái cơ cấu, tối ưu hóa tài sản và nâng cao năng lực sản xuất.

Kết quả cho thấy sự chuyển biến rõ rệt. Sau sáp nhập, SABIBECO đã chuyển từ trạng thái thua lỗ 76,5 tỷ đồng cùng kỳ sang ghi nhận lợi nhuận 108 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025.

Đồng thời, việc tích hợp hệ thống 6 nhà máy của SABIBECO giúp SABECO gia tăng đáng kể tổng công suất, trở thành doanh nghiệp sở hữu quy mô năng lực sản xuất bia lớn nhất thị trường.

Không kém phần quan trọng là hiệu quả về chi phí. Quá trình hợp nhất cho phép chuẩn hóa quy trình, tối ưu công suất nhà máy và giảm chi phí sản xuất bình quân, từ đó cải thiện biên lợi nhuận chung của toàn tập đoàn.

Đại diện SABECO nhận giải thưởng vinh danh thương vụ M&A tiêu biểu năm 2024 - 2025

Theo ông Lester Tan - Tổng Giám đốc SABECO, việc đầu tư vào SABIBECO không chỉ nhằm gia tăng sản lượng, mà còn làm phong phú danh mục sản phẩm, giúp doanh nghiệp phục vụ tốt hơn nhu cầu đa dạng của thị trường.

Chính cách tiếp cận bài bản, tuân thủ chặt chẽ các chuẩn mực pháp lý và quản trị đã giúp thương vụ này được vinh danh là “Thương vụ M&A tiêu biểu 2024-2025” trong khuôn khổ Diễn đàn M&A Việt Nam.

Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận bước tiến đáng kể trong việc xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng và môi trường làm việc.

Cụ thể, SABECO đã vươn lên vị trí thứ 34 trong bảng xếp hạng “Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025”, tăng 6 bậc so với năm 2024, và xếp thứ 14 trong khối doanh nghiệp lớn ngành FMCG.

Đây là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp được vinh danh, cho thấy sự cải thiện bền bỉ chứ không mang tính nhất thời.

Sẵn sàng cho tầm nhìn 2030

Hành trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp ghi nhận tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất đạt hơn 40%, giảm 9,3% tổng lượng phát thải khí nhà kính (Phạm vi 1 và 2) và tiết kiệm 7,3% lượng nước tiêu thụ so với năm 2023.

Hệ thống pin mặt trời mái nhà tại Nhà máy Bia Saigon Quảng Ngãi

Song song đó là các hoạt động xã hội có chiều sâu, như hoàn thành 109 km đèn đường năng lượng mặt trời tại nhiều địa phương, hỗ trợ hơn 50.000 người lao động và gia đình thông qua các chương trình an sinh, cũng như thúc đẩy lối sống năng động với hàng chục nghìn lượt tham gia tại chương trình SABECO Sports Hub.

Những nỗ lực này đã giúp SABECO được vinh danh trong “Top 10 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất” (CSI 100) năm 2025, qua đó khẳng định vị thế của một doanh nghiệp không chỉ tăng trưởng về kinh tế, mà còn tiên phong trong trách nhiệm xã hội và môi trường.

Khép lại năm 2025, những con số tăng trưởng và các danh hiệu uy tín đã phản ánh một quá trình đổi mới có chiều sâu của SABECO từ mô hình tăng trưởng dựa vào quy mô sang mô hình dựa vào quản trị, hiệu quả và bền vững.

Với nền tảng tài chính vững chắc, chiến lược tái cấu trúc bài bản và tầm nhìn dài hạn về con người và môi trường, doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể không chỉ giữ vững “sân nhà”, mà còn sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng trên bản đồ khu vực trong hành trình hướng tới tầm nhìn 2030.

Vĩnh Phú