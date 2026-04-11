Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat (UPCoM: DFF) vừa công bố những chỉ tiêu tài chính cơ bản trong năm 2025 với nhiều điểm đáng chú ý. Theo đó, tới cuối năm 2025, DFF âm vốn chủ sở hữu hơn 487 tỷ đồng.

Như vậy, toàn bộ 800 tỷ đồng vốn đầu tư của chủ sở hữu đã bốc hơi. Lý do là tới cuối năm 2025, DFF ghi nhận lỗ lũy kế hơn 1.287 tỷ đồng. Doanh nghiệp này thua lỗ triền miên trong 3 năm qua và doanh thu cũng suy giảm, trong khi nợ ngày càng phình to.

Trong năm 2023, DFF lỗ gần 200 tỷ đồng, tới năm 2024 doanh nghiệp này lỗ thêm gần 463 tỷ đồng và trong năm 2025 DFF lỗ gần 725 tỷ đồng. Doanh thu giảm mạnh từ gần 1.600 tỷ đồng năm 2022, xuống còn hơn 743 tỷ đồng năm 2023 và về mức khoảng 294 tỷ đồng trong các năm vừa qua.

Một điểm đáng chú ý là tổng nợ phải trả của Đua Fat tiếp tục gia tăng và tới cuối năm 2025 đã lên tới gần 3.193 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngân hàng là gần 1.586 tỷ đồng và nợ trái phiếu gần 308 tỷ đồng. Nợ phải trả khác là gần 1.300 tỷ đồng.

Các chỉ số tài chính của DFF ở mức thảm hại, với tổng nợ phải trả gấp gần 1,2 lần so với tổng tài sản. Nợ ngắn hạn vượt xa tài sản ngắn hạn.

Cổ phiếu DFF giảm sâu trong 3 năm qua, từ mức 14.000 đồng/cp xuống còn 500 đồng/cp hôm 9/4 vừa qua, tương đương chỉ bằng 1/10 cốc trà đá.

Đua Fat khoan cọc nhồi trên biển. Ảnh: DFF

Đua Fat gặp khó vì đâu?

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat từng là một tên tuổi lớn trong ngành xây dựng nền móng. Trên trang web, doanh nghiệp này giới thiệu là chuyên gia về nền móng, luôn đi đầu trong việc đưa mọi công nghệ, kỹ thuật, giải pháp, thiết bị thi công nền móng hàng đầu thế giới về Việt Nam.

Trong năm 2022, DFF ghi nhận doanh thu tăng đột biến, đạt gần 1.600 tỷ đồng. Nhưng đây cũng là năm mà tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này tăng vọt, từ 2.157 tỷ đồng hồi đầu năm lên gần 3.465 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng vọt từ gần 653 tỷ đồng lên gần 1.389 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng vọt từ gần 494 tỷ đồng lên gần 804 tỷ đồng. Phải trả người bán dài hạn cũng tăng hơn gấp đôi lên gần 773 tỷ đồng. Vốn góp của chủ sở hữu cũng tăng gấp đôi từ 400 tỷ đồng hồi đầu năm lên 800 tỷ đồng vào cuối năm.

Như vậy, trong năm 2022, DFF đã ghi nhận tăng trưởng vượt bậc về nhiều mặt. Doanh thu tăng mạnh, nhưng nợ cũng tăng vọt và tài sản tăng từ mức 2.651 tỷ đồng hồi đầu năm lên gần 4.362 tỷ đồng vào cuối năm.

Trong năm 2022, tài sản dài hạn cũng tăng mạnh.

DFF đã mở rộng vay nợ và các nguồn tiền để phục vụ mở rộng kinh doanh. Và các khoản phải thu cũng tăng mạnh. Phải thu ngắn hạn tăng từ 850 tỷ đồng hồi đầu năm lên gần 1.626 tỷ đồng. Tồn kho tăng gần 1,8 lần lên hơn 875 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh, DFF cho biết trong năm 2022 đã đầu tư nhiều máy móc thiết bị phục vụ cho chiến lược kinh doanh trong tương lai, dẫn đến chi phí tài chính tăng mạnh. Dòng tiền đầu tư năm 2022 cho thấy, Đua Fat tăng tốc độ mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác. Chi phí tiền trả lãi vay tăng mạnh. Đây cũng chính là lý do khiến lưu chuyển tiền thuần trong năm 2022 chuyển sang âm.

Tình hình càng khó trong các năm sau đó. Cổ phiếu DFF đã trải qua giai đoạn lao dốc kéo dài trong năm 2024, mất tổng cộng 85%, xuống còn khoảng 1.700 đồng/cp. Trong năm 2025, cổ phiếu DFF tiếp tục dò đáy quanh 1.200 đồng/cp và hiện còn 500-600 đồng/cp.

Trong một thời gian dài, nhóm cổ đông liên quan đến ông Lê Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đua Fat liên tục bị các công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu. Riêng ông Hưng chứng kiến tỷ lệ sở hữu tại DFF giảm từ gần 47,2% hồi đầu năm 2025 xuống còn dưới 12,25% vào cuối năm.