Ngày 17/11, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Lữ Quang Ngời – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Đồng thời, ông Ngời được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030, được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Lữ Quang Ngời. Ảnh: T.T

Ông Lữ Quang Ngời (53 tuổi) quê tỉnh Đồng Tháp, trình độ cử nhân Luật Kinh tế, thạc sĩ Xây dựng Đảng - Chính quyền nhà nước, Tiến sĩ Chính trị học.

Ông từng đảm nhiệm các vị trí như: Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Bí thư Huyện ủy Tam Bình, Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũ.

Hồi tháng 7, khi sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, ông Lữ Quang Ngời được Thủ tướng chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long mới.