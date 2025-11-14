Chiều 14/11, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Quang Dương - ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Vụ Địa phương I (Ban Tổ chức Trung ương) cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Vụ Địa phương I công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ông Phạm Hoàng Sơn - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Phạm Hoàng Sơn tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Quang Dương trao quyết định cho ông Phạm Hoàng Sơn tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương chúc mừng ông Phạm Hoàng Sơn được tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời cho biết Trung ương đã giới thiệu để HĐND tỉnh Bắc Ninh xem xét bầu ông Sơn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Quang Dương đánh giá ông Phạm Hoàng Sơn là cán bộ có trình độ, được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau và luôn thể hiện năng lực, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ kỳ vọng, với kinh nghiệm công tác và phẩm chất cá nhân cùng sự phối hợp, hỗ trợ của tập thể lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, tân Phó bí thư Tỉnh ủy sẽ nhanh chóng bắt nhịp, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ông Nguyễn Quang Dương phát biểu giao nhiệm vụ

Ông cũng nhấn mạnh mục tiêu lớn mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra, đồng thời đề nghị tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ và lãnh đạo các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện để ông Phạm Hoàng Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn ghi nhận những thành tựu nổi bật của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng GRDP luôn thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước. Theo ông, những kết quả đó đến từ sự đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các thế hệ lãnh đạo của tỉnh.

Ông Phạm Hoàng Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ

Trên cương vị mới, ông Phạm Hoàng Sơn khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; đồng thời không ngừng nỗ lực rèn luyện, bám sát cơ sở, phục vụ nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết để cùng tập thể lãnh đạo tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Sơn bày tỏ quyết tâm cùng Bắc Ninh khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát huy bản sắc văn hóa Kinh Bắc, hướng tới mục tiêu đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Ông Phạm Hoàng Sơn, sinh ngày 24/5/1976, quê quán xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sỹ Khoa học nông nghiệp. Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Phạm Hoàng Sơn từng trải qua nhiều vị trí công tác, tích lũy kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như: Bí thư huyện ủy Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thái Nguyên... Tháng 11/2020 - 12/2020, ông Phạm Hoàng Sơn được bổ nhiệm làm Phó bí thư tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tháng 12/2020 - 2/2025, ông là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên. Tháng 2-6/2025, ông Phạm Hoàng Sơn giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Thái Nguyên. Ngày 30/6/2025, tại Quyết định số 1255, Thủ tướng chỉ định ông Phạm Hoàng Sơn - Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên (mới) nhiệm kỳ 2020-2025 - giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.