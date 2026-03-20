Ngày 19/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức bảo đảm đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn và tiết kiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt. Ảnh: Báo Sơn La

Toàn tỉnh có 915.088 cử tri, trong đó 912.514 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,72%. Tất cả các khu vực bỏ phiếu đều hoàn thành đúng quy định; không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu cử lại, bầu cử thêm hoặc hủy bỏ kết quả.

Kết quả, tỉnh đã bầu đủ 9 đại biểu Quốc hội và 55 đại biểu HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật; đối với HĐND cấp xã, đã bầu được 1.617/1.619 đại biểu theo quy định. Đối với đại biểu HĐND tỉnh, người trúng cử có tỷ lệ cao nhất đạt 98,75%, tỷ lệ thấp nhất là 79,07%.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Việt, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cho hay, nhiệm vụ đặt ra phía trước đối với các nhân sự trúng cử đại biểu HĐND tỉnh là rất lớn, sẽ tham gia đóng góp ý kiến, quyết định và giám sát các nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

"Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị các đại biểu trúng cử tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phẩm chất tốt đẹp của mình để đóng góp thiết thực cho sự phát triển lâu dài, bền vững của tỉnh và đáp ứng sự mong đợi của cử tri", ông Việt nói.