Sáng 11/12, HĐND tỉnh Nghệ An khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 35.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Thái Văn Thành (thứ 4 từ trái sang) và các cán bộ vừa được miễn nhiệm, bầu làm ủy viên UBND tỉnh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An

Ông Thái Văn Thành (SN 1969, trú tỉnh Nghệ An). Ông có trình độ chuyên môn là Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục. Ông là đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đoàn Nghệ An.

Ông Thái Văn Thành từng trải qua các vị trí như: Phó Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ rồi Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

Tháng 3/2019, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An.

Như vậy, bộ máy lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021–2026 hiện nay gồm có Chủ tịch Võ Trọng Hải và 5 Phó chủ tịch gồm các ông: Bùi Thanh An, Nguyễn Văn Đệ, Hoàng Phú Hiền, Phùng Thành Vinh và Thái Văn Thành.