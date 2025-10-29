Sáng nay, tại kỳ họp thứ 32, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 18 đã bầu các chức danh lãnh đạo mới của HĐND và UBND tỉnh.

Theo đó, ông Hồ Huy Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kỳ Xuân và bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc Sở GD-ĐT được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Hồ Huy Thành được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Việt Hà - Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

HĐND tỉnh cũng bầu bổ sung các ủy viên UBND tỉnh gồm: Ông Trần Viết Hải - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Điện – Chánh Thanh tra tỉnh; ông Lê Thành Đông – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các ủy viên UBND tỉnh. Ảnh: T.Uyên