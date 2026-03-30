Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Kết quả, ông Nguyễn Đức Tuy - Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 13 tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, với 66/66 đại biểu có mặt tán thành.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới gồm: Ông Nguyễn Cao Phúc, ông Nguyễn Thế Hải và bà Nghe Minh Hồng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các trưởng ban của HĐND tỉnh. Ảnh: A.Đ

Cũng tại kỳ họp, với tỷ lệ 100% phiếu tán thành, ông Nguyễn Hoàng Giang – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hoàng Giang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: A.Đ

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: Bà Y Ngọc, ông Trần Phước Hiền, ông Nguyễn Ngọc Sâm, ông Nguyễn Công Hoàng và ông Đỗ Tâm Hiển.