Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Tháp vào sáng 30/3, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt. Ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp thay bà Châu Thị Mỹ Phương.

Hai Phó chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới là ông Phạm Văn Chuẩn và ông Trần Thanh Nguyên.

Ông Ngô Chí Cường (thứ 5 từ trái sang) đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Cổng TTĐT Đồng Tháp

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp đã bầu ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Các Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông: Trần Văn Dũng, Nguyễn Thành Diệu, Huỳnh Minh Tuấn, Nguyễn Phước Thiện.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ngô Chí Cường nhấn mạnh trong nhiệm kỳ này, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và toàn thể đại biểu sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND tỉnh mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là sự giám sát, đồng hành, ủng hộ của cử tri và nhân dân trong tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo ông Cường, nhiệm kỳ mới là nhiệm kỳ của đoàn kết, hội tụ và phát triển. Thường trực HĐND tỉnh sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, hành động quyết liệt, cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ, cử tri và nhân dân.

Ông Ngô Chí Cường sinh năm 1967, quê phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long. Ông có trình độ Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân Hành chính. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14. Ông từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh. Sau khi Trà Vinh, Vĩnh Long và Bến Tre hợp nhất thành tỉnh Vĩnh Long mới, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 10/2025, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025–2030.