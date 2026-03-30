Sáng 30/3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa 15, các đại biểu đã bầu ông Bùi Văn Lương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm: Ông Đỗ Đức Công, bà Trần Thị Lộc, ông Đồng Văn Lưu và bà Mai Thị Thúy Nga.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương

Các đại biểu cũng bầu ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: Ông Nguyễn Linh, bà Nguyễn Thị Loan, ông Dương Văn Lượng và ông Nông Quang Nhất.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng ông Vương Quốc Tuấn

Ông Vương Quốc Tuấn sinh năm 1977; quê tỉnh Bắc Ninh; trình độ Tiến sỹ Quản trị kinh doanh. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như: Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh; Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.



