Sáng 31/3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Huế khóa 9 (nhiệm kỳ 2026-2031), các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND TP.

Kết quả, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026 – tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch UBND TP được bầu gồm các ông: Hoàng Hải Minh, Trần Hữu Thùy Giang, Hà Văn Tuấn và Nguyễn Văn Mạnh. HĐND TP cũng bầu 14 ủy viên UBND TP.

Ông Nguyễn Khắc Toàn tái đắc cử Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Cổng thông tin TP Huế

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Huế đã bầu ông Phạm Đức Tiến – Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch HĐND TP khóa 9, thay ông Lê Trường Lưu hết nhiệm kỳ. Hai Phó Chủ tịch HĐND là ông Nguyễn Quang Tuấn và Lương Bảo Toàn.

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 1970, quê phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; có trình độ cử nhân Luật, cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, cao cấp lý luận chính trị. Trước đó, ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Khánh Hòa như: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sau khi Khánh Hòa hợp nhất với Ninh Thuận từ ngày 1/7, ông giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; đến tháng 9/2025 được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tháng 11/2025, ông được Ban Bí thư điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030 và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.