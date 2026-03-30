Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Đỗ Hữu Huy phát biểu tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa 11. Ảnh: Hải Dương

Theo kết quả bỏ phiếu, bà Cao Thị Hòa An - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đương nhiệm - tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ mới gồm ông Từ Thái Giang, ông Đỗ Thái Phong và bà Phúc Bình Niê Kdăm.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu tán thành bầu ông Đỗ Hữu Huy - Phó bí thư Tỉnh ủy - giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Các Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm ông Nguyễn Thiên Văn, ông Trương Công Thái, ông Đào Mỹ và bà Hồ Thị Nguyên Thảo.

Ông Đỗ Hữu Huy (46 tuổi) quê quán TP Hải Phòng, trình độ thạc sĩ Kinh tế. Trong quá trình công tác, ông Huy từng giữ chức Chánh Văn phòng rồi Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tháng 2/2025, ông được Ban Bí thư điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025, sau đó giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026. Tháng 7/2025, ông được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy. Tháng 1/2026, ông được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.