Tỉnh ủy Ninh Bình sáng nay tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Bình được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thanh Bình được giới thiệu để HĐND tỉnh Ninh Bình bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026, thay ông Trần Huy Tuấn.

Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Nguyễn Thanh Bình

Ông Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng ông Trần Huy Tuấn và ông Nguyễn Thanh Bình

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã thông báo về việc Bộ Chính trị đã có chủ trương để ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Ninh Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình và các chức vụ liên quan theo cơ cấu.

Ông Đặng Xuân Phong được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Cũng tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thanh Bình (SN 1974), quê xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Ông Bình có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý kinh tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Bình từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&ĐT, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.