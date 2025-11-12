Chiều 12/11, HĐND tỉnh Ninh Bình tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 100% số phiếu đại biểu có mặt nhất trí, ông Trần Huy Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021–2026.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Ninh Bình đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Quang Ngọc do trước đó đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, và các bộ, ngành Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Sáng cùng ngày, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc cho ông Trần Huy Tuấn thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; điều động ông Tuấn tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn

Ông Trần Huy Tuấn sinh năm 1974, quê ở tỉnh Yên Bái cũ, nay là tỉnh Lào Cai. Ông Tuấn có trình độ chuyên môn kỹ sư thủy lợi, cử nhân kinh tế chính trị, và thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Ông Tuấn trưởng thành và từng giữ các chức vụ tại quê nhà Yên Bái: Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Chánh văn phòng, Chánh văn phòng UBND tỉnh, Bí thư huyện ủy Văn Yên, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Sau khi Yên Bái sáp nhập với Lào Cai thành tỉnh Lào Cai mới, ông Tuấn giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.