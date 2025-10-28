Tỉnh ủy Thái Nguyên hôm nay tổ chức hội nghị công bố 2 quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Bình, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, được chuẩn y giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh được chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Bình và ông Nguyễn Linh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường trao quyết định của Ban Bí thư cho các ông Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Linh

Ông Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, việc Ban Bí thư chuẩn y các chức danh Phó bí thư và ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là sự ghi nhận, đánh giá cao năng lực, phẩm chất, uy tín và quá trình rèn luyện, cống hiến của ông Bình và ông Linh. Đây cũng là sự tin tưởng, kỳ vọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của toàn Đảng bộ, nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Thái Nguyên đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, trong đó cơ hội là chủ yếu và có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của tỉnh. Những khó khăn hiện tại chỉ là tạm thời và tỉnh có thể vượt qua bằng tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và truyền thống cách mạng của quê hương.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại hội nghị

Việc kiện toàn nhân sự lần này sẽ góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tạo động lực để tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại.

Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng, mong muốn ông Nguyễn Thanh Bình và ông Nguyễn Linh tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, sâu sát cơ sở, tận tâm, tận lực trong công việc; cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thanh Bình phát biểu

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm quý báu, bám sát thực tiễn, thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng và quy định của Nhà nước.

Ông bày tỏ quyết tâm cùng toàn Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.