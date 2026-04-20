Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sáng nay tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết 36 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khu vực phía Bắc.

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh, biển, đảo Việt Nam gắn liền với lịch sử, văn hóa và quá trình dựng nước và giữ nước. Biển, đảo không chỉ là một bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là môi trường sinh tồn, phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam.

Hội nghị nhằm xây dựng báo cáo tổng kết đề án một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, bám sát các quan điểm chỉ đạo và định hướng của Đảng về phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời tích hợp các kinh nghiệm thực tiễn từ các địa phương ven biển.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề nghị các đại biểu tập trung góp ý vào 3 nhóm nội dung chính: đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 36; định hướng sửa đổi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; thực tiễn tổ chức thực hiện nghị quyết tại địa phương.

Đặc biệt, hội nghị tập trung lắng nghe các địa phương phản ánh khó khăn, vướng mắc, bất cập, nhất là các vấn đề phát sinh sau sáp nhập đơn vị hành chính, hạ tầng giao thông và tổ chức thực hiện quy hoạch không gian biển.

Tăng cường phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Duy Hưng, Phó trưởng ban chỉ đạo trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo tổng kết đề án.

Sau 8 năm triển khai Nghị quyết 36, ông Hưng chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các định hướng lớn cho phát triển kinh tế biển trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp trình bày báo cáo về các chủ trương, định hướng lớn khi xây dựng Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), trong đó nêu rõ một số vấn đề nổi lên sau quá trình tổng kết thực tiễn thi hành luật năm 2015.

Các bộ, ngành, địa phương cũng kiến nghị nghiên cứu, sửa đổi hệ thống pháp luật, tăng cường phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, đồng thời làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo báo cáo.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của đại biểu. Các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung, cấu trúc và đánh giá chung của dự thảo báo cáo, đồng thời bổ sung thực tiễn triển khai tại địa phương, chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc.

Các đại biểu cũng thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới như: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển bền vững kinh tế biển; tập trung nguồn lực phát triển kinh tế biển; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề nghị tổ biên tập tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện dự thảo báo cáo. Ông đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp cung cấp dữ liệu, tài liệu và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết 36.