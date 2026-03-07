Tại buổi tiếp xúc diễn ra hôm nay, ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương - khẳng định nếu được cử tri tỉnh Đắk Lắk tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16, ông sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân; tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri để báo cáo với Đảng, phản ánh, kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ, đồng thời giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời, có kết quả các kiến nghị của cử tri; công khai và cung cấp đầy đủ thông tin việc thực hiện chương trình hành động của mình để cử tri giám sát.

Ông Nguyễn Thanh Nghị trình bày chương trình hành động trước cử tri

Theo ông, Đắk Lắk có vị trí quan trọng, chiến lược trong quốc phòng an ninh và liên kết phát triển vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Tỉnh là nơi hội tụ, giao thoa hai không gian văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, tạo nên bản sắc phong phú, đa dạng.

Tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế nổi bật để phát triển toàn diện về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, kinh tế biển, logistic, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái. Không gian phát triển mới tạo điều kiện để Đắk Lắk trở thành trung tâm phát triển quan trọng của khu vực, hình thành một trung tâm kinh tế tổng hợp, các cực tăng trưởng mới, kết nối vùng cao nguyên với biển, tạo ra nhiều tiềm năng thuận lợi cho thu hút đầu tư trong nước và quốc tế.

Để góp phần phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, ông Nguyễn Thanh Nghị cam kết: “Trong thời gian tới, tôi sẽ cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đồng hành, hỗ trợ để tỉnh kết nối với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành ở Trung ương, xem xét giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho tỉnh nhà khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, cơ hội để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân trong tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030".

Cử tri phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk theo dõi phần trình bày chương trình hành động và cam kết của các ứng cử viên

Các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 5 cũng đã trình bày các chương trình hành động của mình, tập trung các nội dung đến chăm lo đời sống cho nhân dân, về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, y tế giáo dục, nước sạch, môi trường, bảo tồn phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, vùng biển đảo…

Các đại biểu đều khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ nỗ lực phát huy năng lực, trách nhiệm, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Các đại biểu sẽ tiếp tục là cầu nối giữa địa phương với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương cũng như các tỉnh, thành trong việc trao đổi, đề xuất và huy động nguồn lực đầu tư; thúc đẩy các cơ hội hợp tác nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới của Đắk Lắk sau sáp nhập.

Đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri bày tỏ mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình đã đề ra, đặc biệt là gần dân, sát dân, tích cực lắng nghe ý kiến của nhân dân. Đồng thời, cử tri mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ luôn quan tâm lãnh đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để các địa phương khai thác hiệu quả tài nguyên nông nghiệp, giao thông, du lịch biển - rừng di sản văn hóa đặc sắc, đưa kinh tế xã hội Đắk Lắk phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Theo VOV