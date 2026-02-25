Sáng nay, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị truyền đạt nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 79.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho biết, lần đầu tiên nội hàm kinh tế nhà nước được xác định một cách đầy đủ, có hệ thống trong một nghị quyết chuyên đề, làm rõ vị trí và mở rộng phạm vi của khu vực này.

Theo đó, kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; được nhìn nhận như một chỉnh thể thống nhất, bao gồm toàn bộ các nguồn lực kinh tế do Nhà nước nắm giữ, quản lý và chi phối hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định vĩ mô, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày chuyên đề

Ông nhấn mạnh, kinh tế nhà nước luôn giữ vai trò chủ đạo, vừa trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vừa là nền tảng nguồn lực vật chất quan trọng, đồng thời là công cụ chiến lược, thiết yếu để Nhà nước thực hiện vai trò định hướng, điều tiết và dẫn dắt nền kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Nghị quyết 79 đã chỉ rõ những hạn chế, tồn tại của kinh tế nhà nước. Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho biết nguyên nhân do tư duy và nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, phạm vi của kinh tế nhà nước; mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội chưa được giải quyết hợp lý; thể chế chưa đồng bộ, còn bất cập, tổ chức thực hiện chưa nghiêm. Việc quản lý, khai thác và sử dụng nguồn lực, tài sản nhà nước thiếu hiệu quả.

Trình độ, năng lực đội ngũ quản lý chưa đáp ứng yêu cầu; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán chưa đáp ứng yêu cầu quản lý.

Nghị quyết 79 đề ra 5 nhóm quan điểm chỉ đạo mang tính hệ thống, bao trùm và toàn diện về phát triển kinh tế nhà nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ nhất, đổi mới và cụ thể hóa quan điểm về nội hàm “vai trò chủ đạo” của kinh tế nhà nước.

Thứ hai, xác định rõ mối quan hệ giữa kinh tế nhà nước và các khu vực kinh tế khác nhằm phát huy đầy đủ chức năng, vai trò của từng khu vực. Nghị quyết số 79 đã làm rõ, bổ sung quan điểm: cùng với các thành phần kinh tế trong nước xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường, bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thứ ba, quan điểm đột phá về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn lực của kinh tế nhà nước. Nghị quyết số 79 đề ra quan điểm mới: "Các nguồn lực kinh tế nhà nước phải được rà soát, thống kê, đánh giá, hạch toán đầy đủ theo nguyên tắc thị trường. Đánh giá tác động và phân tích lợi ích - chi phí xã hội của đầu tư nguồn lực vật chất của Nhà nước theo thông lệ quốc tế".

Thứ tư, nâng tầm nhiệm vụ của kinh tế nhà nước gắn với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng. Ông Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ, nguồn lực của kinh tế nhà nước vẫn còn rất lớn. Kinh tế nhà nước không chỉ là công cụ để Nhà nước định hướng, điều tiết, dẫn dắt phát triển kinh tế mà còn cần phải trở thành chủ thể trực tiếp góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm phát triển đất nước.

Các đại biểu dự tại điểm cầu chính ở tòa nhà Quốc hội

Nghị quyết số 79 đã đề ra quan điểm: Kinh tế nhà nước phải tiên phong kiến tạo phát triển, dẫn dắt, mở đường, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế và xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...

Thứ năm, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với kinh tế nhà nước nhất là trong định hướng sử dụng nguồn lực và tổ chức thực hiện.

KHÔNG LÀM MẤT ĐI CÁC THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA UY TÍN

Nghị quyết đề ra các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế nhà nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho biết về mục tiêu cụ thể cần đạt được đối với 6 thành tố của kinh tế nhà nước: đất đai, tài nguyên; tài sản kết cấu hạ tầng; ngân sách, dự trữ quốc gia; doanh nghiệp nhà nước; tổ chức tín dụng nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong ngân sách, dự trữ quốc gia, ông nêu các chỉ tiêu: Tỷ lệ huy động nguồn ngân sách khoảng 18% GDP; bội chi ngân sách khoảng 5% GDP; nợ công không quá 60% GDP; chi đầu tư phát triển khoảng 35-40% chi ngân sách; chi thường xuyên khoảng 50-55% tổng chi ngân sách.

Về doanh nghiệp nhà nước, phấn đấu 50 doanh nghiệp vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á; từ 1-3 doanh nghiệp vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới; 100% doanh nghiệp quản trị hiện đại trên nền tảng số.

Về tổ chức tín dụng nhà nước phấn đấu có ít nhất 3 ngân hàng thuộc nhóm 100 ngân hàng lớn nhất châu Á về tổng tài sản; 4 ngân hàng tiên phong về công nghệ, quản trị, chủ đạo về quy mô, thị phần, điều tiết thị trường.

Nghị quyết đề ra các nhóm giải pháp chung. Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết đó là đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, quản lý kinh tế nhà nước với trọng tâm là chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại; hành động quyết liệt, hiệu quả.

Các đại biểu dự tại điểm cầu chính ở tòa nhà Quốc hội

Nhiệm vụ tiếp là hoàn thiện pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, trọng tâm là tiếp cận các nguồn lực công bằng, minh bạch; đẩy mạnh hợp tác công - tư; cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm; giảm chi phí tuân thủ, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Nhiệm vụ được ông nêu tiếp là chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, đồng thời, xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm và quy trình đánh giá minh bạch.

Ông cũng cho biết nhiệm vụ xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất về kinh tế nhà nước, liên thông, an toàn; phát huy vai trò dữ liệu trong hoạch định chính sách, kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, tài sản công.

Để khắc phục những hạn chế hiện nay, nghị quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến 7 lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; kinh tế biển; nguồn lợi vùng trời, kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp; không gian ngầm; tài nguyên số và tài nguyên viễn thông.

Với cổ phần hóa, ông Nguyễn Thanh Nghị lưu ý cần quán triệt định hướng mới của Nghị quyết số 79 về việc cổ phần hóa không ảnh hưởng đến kiểm soát của Nhà nước trong những lĩnh vực then chốt, chiến lược, không làm mất đi các thương hiệu quốc gia có uy tín.

Cán bộ, đảng viên dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Về thoái vốn nhà nước, cần quán triệt quan điểm rất mới của Nghị quyết số 79 là với doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối thì có cơ chế, lộ trình phù hợp nhằm sáp nhập với các doanh nghiệp Nhà nước hoặc chuyển giao cho doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ở trung ương hoặc địa phương.

Ông cũng nêu việc tổ chức, sắp xếp lại mạng lưới ngân hàng thương mại nhà nước; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển đối với Ngân hàng Chính sách xã hội và cơ cấu lại toàn diện Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo hướng tăng vốn, tinh gọn, hiệu quả, đa dạng hóa nguồn lực.