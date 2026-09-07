Tỉnh ủy Đồng Tháp chiều nay tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, thay ông Phạm Thành Ngại - người vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Thành Tâm (trái), Phó ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Nhàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: T.X

Ông Nguyễn Thanh Nhàn sinh năm 1977, quê xã Phước Hòa, TPHCM; trình độ tiến sĩ kinh tế, kỹ sư xây dựng.

Ông Nhàn từng giữ các cương vị Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang cũ); Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (cũ).

Sau khi An Giang và Kiên Giang hợp nhất từ tháng 7/2025, ông Nhàn giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang.

Tháng 7/2026, ông Nguyễn Thanh Nhàn được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.