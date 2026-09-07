Sáng 7/9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã trao quyết định của Thủ tướng cho ông Phạm Thành Ngại và ông Nguyễn Thanh Tuấn.

Hai tân Phó tổng Thanh tra đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có năng lực, có trình độ, có chuyên môn vững vàng, có tư duy và phương pháp làm việc khoa học, giàu kinh nghiệm thực tiễn, được rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở và có uy tín cao trong tập thể lãnh đạo ở các địa phương.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng 2 tân Phó tổng Thanh tra Chính phủ. Ảnh: VGP/Thu Sa

Phó tổng Thanh tra Phạm Thành Ngại sinh năm 1971, là Thạc sĩ Luật kinh tế. Ông trưởng thành từ cơ sở với hơn 30 năm công tác tại các cơ quan của Đảng và chính quyền địa phương, đã trải qua các chức vụ như: Bí thư Huyện ủy Năm Căn; Bí thư Thành ủy Cà Mau; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau và Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Từ tháng 11/2025, ông là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Tân Phó tổng Thanh tra Nguyễn Thanh Tuấn sinh năm 1976, được đào tạo và trưởng thành trong lực lượng Công an nhân dân.

Trong quá trình công tác, ông đã trải qua các chức vụ như: Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Thanh tra, ông là Thiếu tướng, Giám đốc Công an thành phố Huế.

Chúc mừng hai Phó tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh đây không chỉ là việc Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, mà còn là trao gửi niềm tin và đặt kỳ vọng rất lớn đối với phẩm chất đạo đức, năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh và uy tín bản thân của các cán bộ.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng, mục tiêu và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao hơn, Phó Thủ tướng đề nghị hai tân Phó tổng Thanh tra cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp tục giữ vững sự đoàn kết thống nhất, nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý việc chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra liêm chính, bản lĩnh, công tâm, tinh thông nghiệp vụ, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ quyền lực và phòng chống tiêu cực ngay trong hoạt động thanh tra.

Nhấn mạnh tinh thần đổi mới tư duy mạnh mẽ và phương thức thanh tra, chuyển trọng tâm từ xử lý vi phạm sang phòng ngừa từ sớm, từ xa và từ cơ sở, Phó Thủ tướng đề nghị thanh tra phải đúng, phải trúng, phải kịp thời; tập trung vào những lĩnh vực có nguy cơ cao về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vấn đề bức xúc dư luận quan tâm...

Trước mắt, Phó Thủ tướng yêu cầu cần tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thanh tra, khắc phục những bất cập, những chồng chéo, những khoảng trống về thẩm quyền, về trách nhiệm và cơ chế hoạt động, tạo nền tảng cho đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra.

Ngoài ra, cần theo dõi, đôn đốc đến cùng việc thực hiện kết luận thanh tra, đảm bảo kết luận phải được thực hiện, kiến nghị phải được xử lý, vi phạm phải được khắc phục; phải đặt người dân vào trung tâm công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết ngay từ cơ sở, ngay từ khi mới phát sinh, không để tích tụ thành "điểm nóng".

Đặc biệt, ngành Thanh tra cũng phải được xây dựng tinh gọn, mạnh, chuyên nghiệp và hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý, phân tích, dự báo.

Phó Thủ tướng tin tưởng trên cương vị mới, hai tân Phó tổng Thanh tra sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra Chính phủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thanh tra Chính phủ có Tổng Thanh tra Nguyễn Quốc Đoàn; Phó tổng Thanh tra gồm các ông: Nguyễn Văn Cường, Lê Sỹ Bảy, Lê Tiến Đạt, Phạm Thành Ngại và Nguyễn Thanh Tuấn.