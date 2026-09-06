Chiều nay, theo Cổng TTĐT Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã trao quyết định của Thủ tướng cho ông Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Phó Thủ tướng thường trực chúc mừng Bộ Công Thương và tân Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Việt Sơn. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Ông Nguyễn Việt Sơn là cán bộ được đào tạo bài bản, có thời gian dài công tác tại Bộ Công Thương, là cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm, trưởng thành từ ngành dầu khí và đã trải qua nhiều vị trí quan trọng ở các đơn vị của ngành công thương.

Trên mọi cương vị công tác, ông luôn thể hiện là cán bộ lãnh đạo gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm trong việc thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh Bộ, ngành Công Thương có vai trò, nhiệm vụ hết sức quan trọng và nặng nề. Thời gian tới, Chính phủ sẽ giao thêm các chức năng, nhiệm vụ mới cho Bộ Công Thương. Bộ phụ trách những nhiệm vụ đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế, như việc bảo đảm nhu cầu năng lượng của nền kinh tế; thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu; điều tiết và quản lý thị trường…

Phó Thủ tướng thường trực mong muốn tập thể lãnh đạo Bộ Công Thương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa nhằm triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Bộ và ngành.

Trong đó, ông lưu ý cần đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm năng lượng cho nền kinh tế, không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống; tận dụng tối đa cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do để thúc đẩy và mở rộng thị trường xuất khẩu, kiểm soát tốt nhập siêu; thúc đẩy sản xuất, phát triển thị trường nội địa…

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn sinh năm 1970 tại Hà Tĩnh; có trình độ kỹ sư Công nghệ hóa dầu, tiến sĩ Xúc tác lọc hóa dầu.

Bộ Công Thương có Bộ trưởng là ông Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng gồm các ông, bà: Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phan Thị Thắng, Trương Thanh Hoài và Nguyễn Việt Sơn.