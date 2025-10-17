Sáng 17/10, tại Quảng Trị, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Phương, nguyên Bí thư Thành ủy Huế giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Văn Phương. Ảnh: T.C

Ông Nguyễn Văn Phương (SN 1970), quê quán tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là phường Phong Thái, TP Huế.

Ông có trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Cử nhân Toán, Thạc sĩ Kinh tế học; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Phương từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ tháng 4/2016, ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tháng 6/2021, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 3/10/2025, ông Nguyễn Văn Phương được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025-2030.