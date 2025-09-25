Chiều nay, Tỉnh ủy Vĩnh Long họp báo công bố thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Minh Trang cho biết, Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 2-3/10.

Chủ đề Đại hội lần này là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đổi mới, đột phá, đưa Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.” Phương châm hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hồ Thị Hoàng Yến và Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Minh Đằng chủ trì buổi họp báo. Ảnh: H.T

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hồ Thị Hoàng Yến cho hay, báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đánh giá một cách khoa học, toàn diện, sâu sắc, phân tích đầy đủ những khó khăn hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của 3 tỉnh (Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long), tìm ra nguyên nhân hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Chủ đề, phương châm hành động đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 1 là sát thực tiễn, khoa học.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Long nhấn mạnh thêm, Đại hội xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược, trong đó xác định 4 trụ cột phát triển gồm kinh tế biển và năng lượng tái tạo; nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao; hạ tầng kết nối và dịch vụ logistics; di sản văn hóa và nguồn nhân lực.

Vĩnh Long hội tụ đầy đủ các yếu tố và quyết tâm để trở thành trung tâm kinh tế, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và dịch vụ biển của toàn vùng, giữ vai trò cầu nối giữa các tiểu vùng nội địa với không gian biển và chuỗi cung ứng quốc tế.

Tỉnh sẽ là tiền đề để phát triển vùng kinh tế sinh thái đô thị ven sông, ven biển đặc thù, thích ứng với biến đổi khí hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa đa dân tộc góp cùng xu thế chuyển đổi mô hình tăng trưởng bền vững trong khu vực và cả nước, bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: H.T

Bà Yến cũng cho biết thêm, đây là đại hội có số lượng đại biểu đông nhất từ trước đến nay với 500 người.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến cho biết, Bộ Chính trị sẽ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.