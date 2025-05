Theo báo Quân đội Nhân dân, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Quốc phòng - hôm nay gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng một số nước nhân dịp tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 22 tại Singapore.

Gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng. Bộ trưởng mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác hơn nữa trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị; góp phần duy trì an ninh, hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tham gia triển khai có hiệu quả nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh; mong muốn Mỹ cùng Việt Nam tích cực đàm phán để sớm đạt được chính sách thuế quan phù hợp, có lợi cho cả hai bên.

Bộ trưởng Phan Văn Giang đánh giá hợp tác quốc phòng hai nước được triển khai trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao và các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, đạt kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Pete Hegseth. Ảnh: Báo QĐND

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp chặt chẽ để tiến hành các hoạt động hợp tác có ý nghĩa, góp phần kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Mỹ trong năm 2025. Ông mời Bộ trưởng Pete Hegseth sang thăm chính thức Việt Nam vào thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bày tỏ vui mừng được gặp Bộ trưởng Phan Văn Giang. Ông khẳng định chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rất coi trọng và đánh giá cao quan hệ hợp tác với Việt Nam; mong muốn thời gian tới tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ Mỹ - Việt Nam nói chung và hợp tác quốc phòng song phương nói riêng, nhất là trong khắc phục hậu quả chiến tranh.

Gặp Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Judith Collins, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ và đánh giá cao tiềm năng, vị thế của New Zealand.

Hai nước chia sẻ nhiều quan điểm, lợi ích trong việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới trên cơ sở tôn trọng lợi ích của tất cả các quốc gia và luật pháp quốc tế. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác mới, trong đó có quốc phòng.

Bộ trưởng Judith Collins nhấn mạnh Việt Nam là một trong những ưu tiên của New Zealand ở Đông Nam Á. New Zealand mong muốn đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển hơn nữa, đi vào chiều sâu, thực chất, trong đó có quốc phòng.

Hai Bộ trưởng nhất trí đẩy mạnh hợp tác quốc phòng trên các lĩnh vực hiện có, nghiên cứu mở rộng sang lĩnh vực khác mà hai bên có nhu cầu và khả năng như an ninh mạng, quân y, công nghiệp quốc phòng...

Gặp Bộ trưởng Điều phối dịch vụ công kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing, Bộ trưởng Phan Văn Giang cho rằng việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện mở ra chương mới trong quan hệ hai nước. Trong đó, hợp tác quốc phòng, an ninh sẽ có những bước tiến mới, mạnh mẽ hơn, thực chất và hiệu quả hơn nữa, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Singapore.

Việt Nam đánh giá cao vị thế, vai trò và những đóng góp tích cực của Singapore đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ ASEAN. Việt Nam mong muốn Singapore tiếp tục phát huy vai trò của mình, cùng với Việt Nam và các nước ASEAN thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng ASEAN.

Bộ trưởng Phan Văn Giang hài lòng về kết quả hợp tác quốc phòng tin cậy, thực chất hai bên, trong đó có hợp tác quân, binh chủng, an ninh, an toàn hàng hải; đào tạo; giao lưu sĩ quan trẻ; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương...

Bộ trưởng Chan Chun Sing chào mừng Đại tướng Phan Văn Giang sang tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 22. Ông nhất trí cho rằng hợp tác quốc phòng đã góp phần quan trọng vào tăng cường tin cậy chính trị và làm sâu sắc quan hệ hai nước.

Ông khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam để triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất.

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Chan Chun Sing mong muốn hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại hiện có; nghiên cứu thiết lập cơ chế Tham vấn Không quân; tăng cường hợp tác đào tạo.

Ngoài ra, hai nước cần hợp tác quân, binh chủng, cứu hộ - cứu nạn, an ninh hàng hải; thúc đẩy hợp tác quân y, hợp tác an ninh mạng, trong đó có việc tiếp nhận sĩ quan của Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam đến công tác tại Trung tâm thông tin và an ninh mạng ADMM của Bộ Quốc phòng Singapore...