Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, Triều Tiên đã triển khai quân đội đến Nga vào cuối năm 2024 theo Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện (CSPS), vốn quy định Moscow và Bình Nhưỡng phải hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công. Quân đội Triều Tiên đã hỗ trợ quân đội Nga đẩy lùi cuộc xâm nhập quy mô lớn của Ukraine vào vùng biên giới Kursk. Các binh sĩ Triều Tiên cũng đã tham gia vào các hoạt động rà phá bom mìn sau đó trong khu vực.

Văn phòng báo chí Điện Kremlin cho biết trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Choe ngày 19/7, Tổng thống Putin đã ca ngợi mối quan hệ song phương ở mức cao giữa hai nước. Ông Putin cũng tuyên bố lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng mà các binh sĩ Triều Tiên thể hiện ở vùng Kursk sẽ không bao giờ bị lãng quên ở Nga.

Ông Putin cũng gửi lời chào thân ái tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Đáp lại, nhà ngoại giao Triều Tiên tái khẳng định cam kết của Bình Nhưỡng dành cho quan hệ đối tác chiến lược với Moscow.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un từng nói với Tổng thống Putin rằng “không ai có thể phá vỡ mối quan hệ” giữa hai nước.

Hồi tháng Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đã đến thăm Triều Tiên và trao tặng Huân chương Dũng cảm của Nga cho các binh sĩ tham gia giải phóng vùng Kursk. Ông Belousov mô tả các quân nhân Triều Tiên là “những anh hùng đích thực của thời đại chúng ta, lực lượng tinh nhuệ của quân đội Triều Tiên, niềm tự hào và chỗ dựa vững chắc của đất nước”.