Hãng tin RT dẫn lời Tướng Gerasimov cho biết thêm hệ thống phòng thủ có tổ chức của Ukraine trong khu vực đã bị phá vỡ hoàn toàn.

Binh sĩ Nga. Ảnh: Sputnik

Ông Gerasimov đưa ra các thông tin trên khi thị sát sở chỉ huy của cụm tác chiến phía Tây của Nga hôm 18/7. Theo vị tướng này, quân đội Nga đang tiến hành các chiến dịch truy quét trong thành phố Krasny Liman nhằm phá hủy những cứ điểm còn lại của các lực lượng Ukraine.

“Các đơn vị thuộc quân đoàn số 25 đang hoàn tất việc kiểm soát thành phố Krasny Liman, vị trí có ý nghĩa then chốt đối với các chiến dịch tiếp theo trên hướng này. Hệ thống phòng thủ có tổ chức của đối phương trong thành phố đã bị phá vỡ và các ổ kháng cự đơn lẻ đang được loại bỏ”, ông Gerasimov tuyên bố.

Krasny Liman, nằm ở phía bắc khu vực Donetsk thuộc vùng Donbass, miền đông Ukraine, là nơi xảy ra những trận giao tranh ác liệt trong những tuần gần đây khi các lực lượng Nga tiến vào thành phố từ hướng đông.

Nga kiểm soát Krasny Liman lần đầu tiên vào tháng 5/2022, nhưng sau đó quân đội Ukraine đã giành lại thành phố vào cuối năm đó. Đô thị này là một trung tâm hậu cần quan trọng và là cứ điểm chiến lược của các đơn vị Ukraine đồn trú ở khu vực phía bắc Donetsk.

Phát biểu tại sở chỉ huy của Nga, Tướng Gerasimov đã đề cập đến những diễn biến tại các khu vực khác trên tiền tuyến. Ông nhấn mạnh quân đội Nga đang mở rộng vùng kiểm soát xung quanh thành phố Konstantinovka thuộc Donetsk. Thành phố này nằm ở cực nam của cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk, một chuỗi khu định cư được phòng thủ kiên cố ở phía bắc Donetsk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Theo ông Gerasimov, quân Nga đã tiến về phía tây bắc của Konstantinovka, hướng tới thị trấn Druzhkovka nằm giữa Konstantinovka và Kramatorsk. Quân Nga cũng đã tiến vào làng vệ tinh Alekseyevo-Druzhkovka và đang giao tranh với các đơn vị Ukraine đồn trú tại đây.