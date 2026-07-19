Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo báo Guardian, dự luật này sẽ cho phép ông Trump áp thuế 100% đối với hàng hóa tới từ 5 quốc gia mua dầu và khí đốt tự nhiên của Nga.

Dự luật mới nhằm cắt giảm nguồn thu từ hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga để phục vụ cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Cả hai chính đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Mỹ đều cho biết dự luật có thể được thông qua trong mùa hè này.

Trước đó, Nhà Trắng đã đề xuất mở rộng phạm vi của dự luật để bao gồm cả Iran và nhóm vũ trang Hezbollah được Tehran hậu thuẫn ở Lebanon.

Theo báo Kyiv Independent, dự luật hiện tại là phiên bản thu nhỏ của dự luật ban đầu, vốn kêu gọi áp thuế 500% đối với tất cả những bên mua dầu khí của Nga. Phiên bản hiện tại cũng trao cho tổng thống quyền miễn trừ các lệnh trừng phạt, với điều kiện ông phải chứng minh được lý do miễn trừ đó trước Quốc hội Mỹ.

Đầu tháng này, Mỹ đã tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với việc bán dầu mỏ của Iran nhằm đáp trả các vụ tấn công vào tàu thương mại gần eo biển Hormuz. Động thái này diễn ra sau khi Washington đồng ý miễn trừ trừng phạt trong 60 ngày và cam kết giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran theo Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa hai bên, nhưng hiện thỏa thuận đã đổ vỡ.

Iran đã hoan nghênh quyết định miễn trừ trừng phạt khi đó, trong bối cảnh các lệnh cấm vận của Mỹ đã gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế nước này suốt nhiều năm qua.

Trong một diễn biến có liên quan, tờ Wall Street Journal dẫn dữ liệu từ tổ chức phi chính phủ thống kê trong thời gian ngừng bắn ngắn ngủi với Mỹ, Iran đã xuất khẩu khoảng 70 triệu thùng dầu, thu về từ 5 - 6 tỷ USD. Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7, khoảng 20 tàu chở dầu của Iran đã lên đường tới châu Á.