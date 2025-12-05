Ngày 5/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định việc bầu cử chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phong Trường

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất giới thiệu ông Trần Huy Phương, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh để bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy.

Ông Phương được tín nhiệm với số phiếu tuyệt đối 67/67 (đạt 100%).

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ông Trần Huy Phương (thứ 3 từ trái qua). Ảnh: Phong Trường

Ông Trần Huy Phương, sinh năm 1981, quê quán xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình; hiện cư trú tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ông Phương có trình độ thạc sĩ Kinh tế Chính trị.

Ông Trần Huy Phương có nhiều năm công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từng đảm nhiệm các chức vụ: Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại tỉnh Bắc Ninh (cũ), ông Phương là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Sau sáp nhập tỉnh (từ tháng 7/2025 đến nay), ông tiếp tục giữ chức ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.