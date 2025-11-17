Ngày 17/11, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vương Quốc Tuấn. Trước đó ông Tuấn đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu cũng tiến hành bỏ phiếu bầu ông Phạm Hoàng Sơn - Phó bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn cho biết, trên cương vị mới, ông cam kết tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, đồng lòng cùng tập thể UBND tỉnh thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ tập trung xây dựng bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh, liêm chính, hành động quyết liệt vì người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hướng tới mục tiêu đưa Bắc Ninh tiếp tục giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về thu hút đầu tư...

Ông Phạm Hoàng Sơn sinh năm 1976, quê quán tỉnh Thái Nguyên, trình độ chuyên môn Thạc sỹ khoa học nông nghiệp. Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn từng trải qua nhiều vị trí tại tỉnh Thái Nguyên như: Bí thư Huyện ủy Phú Lương; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh.