Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hưng Yên đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, các đại biểu đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Thận do ông Thận chuyển công tác làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Sau đó, các đại biểu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Phạm Quang Ngọc - Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 - được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc. Ảnh: Đ.X

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Ngọc hứa sẽ nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên hoàn thành những mục tiêu đặt ra, xây dựng nền kinh tế năng động và phát triển nhanh, bền vững dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số... Đến năm 2035, Hưng Yên là tỉnh công nghiệp hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị loại 1. Đến năm 2045, Hưng Yên phấn đấu trở thành thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương, nhân dân có cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng khẳng định sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh; kiên quyết đẩy lùi, loại bỏ những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Ông Phạm Quang Ngọc sinh năm 1973, quê tỉnh Ninh Bình, là tiến sỹ ngành Chăn nuôi, thạc sỹ Khoa học môi trường, cử nhân Sinh học. Ông từng giữ các chức vụ: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình.

