Thành ủy TPHCM sáng nay tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Chánh Thanh tra TPHCM Trần Văn Bảy nhấn mạnh cần đặt phòng, chống lãng phí ngang hàng với phòng, chống tham nhũng trong bối cảnh hiện nay, đồng thời tiếp tục quyết liệt chống tham nhũng.

Theo ông, lãng phí lớn nhất hiện nay liên quan đến nguồn lực đất đai. Ông đề nghị thành phố tiếp tục kiến nghị Trung ương quy định rõ vai trò của Nhà nước đối với đất công, đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trong Luật Đất đai, nhằm giải quyết bất cập với pháp luật về tài sản công.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đưa ra 3 nguyên tắc dễ nhớ trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực: “Quyết liệt”, “phòng hơn chống” và “quan tâm nhiều hơn đến lãng phí”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.K.

Về nguyên tắc “quyết liệt”, Bí thư nhấn mạnh không lơ là, không hạ nhiệt, không có vùng cấm. Có hai lý do: thiếu quyết liệt sẽ giảm sức răn đe và TPHCM đang thuộc “nhóm nguy cơ cao” về tham nhũng, tiêu cực.

Sau khi sáp nhập, TPHCM có 168 xã, phường, khối lượng công việc tăng, càng đòi hỏi quan tâm công tác này.

Nguyên tắc “phòng hơn chống” được Bí thư Thành ủy minh họa bằng trải nghiệm cá nhân: Khi tiếp xúc “những người bị sự cố”, hầu hết đều thốt lên “phải chi hồi đó...”. “Họ nói 'phải chi anh nói với em trước, nhắc em trước thì giờ không đến nỗi này'. Những người vi phạm mới thấm thía. Nhiệm vụ của chúng ta là phòng ngừa để càng ít người phải nói câu 'phải chi hồi đó' càng tốt”, ông Trần Lưu Quang nói.

Nguyên tắc thứ ba: Phải quan tâm nhiều hơn đến lãng phí, vì hậu quả của nó khủng khiếp, lớn hơn tham nhũng rất nhiều.

Đơn cử, khi Bí thư gặp 74 hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế - Luật cho biết, TPHCM (cũ) có khoảng 13.000 tài sản bất động sản - nhà cửa, đất đai do Đảng, Nhà nước quản lý. Sau khi TPHCM sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, con số này tăng lên khoảng 20.000 tài sản, tương đương giá trị vài trăm tỷ USD. Đây cũng là lĩnh vực dễ mất cán bộ nếu quản lý không tốt. Lãng phí thôi cũng đã thành khuyết điểm, thậm chí tội lỗi.

Vậy phải làm gì? Theo Bí thư Trần Lưu Quang, vấn đề cốt lõi là ý thức và thực thi.

Giải pháp đầu tiên: “Phối hợp tốt”. Trong mọi lĩnh vực, cấp độ, phối hợp luôn là khâu yếu nhất. Cách khắc phục là cơ chế phải rõ ràng, trách nhiệm rõ ràng, thực thi nghiêm túc.

Thứ hai là lắng nghe dân. Cán bộ tiếp dân đều hiểu phải kiên nhẫn lắng nghe, xử lý thông tin có trách nhiệm. Làm tốt điều này giúp thực hiện hiệu quả phương pháp phòng ngừa.

Giải pháp thứ ba, theo Bí thư Trần Lưu Quang là “cơ chế riêng”. Thành phố hoàn toàn có thể có phương thức riêng trên cơ sở phân cấp của Trung ương và luật định cho phép.

Cuối cùng, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng gợi ý việc học tập cách làm hay của các địa phương khác. Học và cải biên, áp dụng cho thành phố, có thể mang lại hiệu quả.

“Chúng ta phải là người nêu gương đầu tiên. Tôi hứa sẽ chỉ đạo xử lý rất nặng tay nếu trong đội ngũ của chúng ta vi phạm. Chính các đồng chí là đi phán xét người khác, nên bản thân phải tử tế trước. Đã tham gia công tác này là phải dấn thân, chịu khổ, thậm chí chịu thiệt thòi”, ông Trần Lưu Quang nhắc nhở.