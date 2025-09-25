Sáng 25/9, Bí thư TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu Quốc hội tổ 15, đoàn ĐBQH TPHCM tiếp xúc cử tri tại các phường Bà Rịa, Long Hương và Tam Long (TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Quang Hưng

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đã nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến hạ tầng, quy hoạch đất đai, công tác giải quyết thủ tục hành chính và các vấn đề dân sinh, sau khi sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cử tri Đặng Minh Quang (khu phố 1 Long Toàn, phường Bà Rịa) phản ánh hạ tầng đô thị trên địa bàn còn nhiều bất cập, nhiều tuyến đường chưa được chỉnh trang, sửa chữa. Cụ thể, đường Ngô Đức Kế thường xuyên ngập nước khi mưa lớn do thiết kế bị “võng”; tuyến đường số 40 (xã Hòa Long, TP Bà Rịa cũ) chưa có hệ thống cấp nước.

Ông cũng nêu ý kiến, Trung tâm Hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đầu tư 1.000 tỷ đồng và đã đưa vào sử dụng 13 năm, nhưng đến nay nguy cơ rơi vào lãng phí, cần được sắp xếp, khai thác hợp lý. Ngoài ra, cử tri kiến nghị sớm giải quyết dứt điểm việc sáp nhập Trường Cao đẳng Bà Rịa - Vũng Tàu vào Đại học Sài Gòn, vì hiện đội ngũ giảng viên còn nhiều băn khoăn, chưa rõ định hướng công tác.

Cử tri Nguyễn Thị Thu Vân. Ảnh: Quang Hưng

Cử tri Nguyễn Thị Thu Vân (phường Bà Rịa) phản ánh việc giải quyết hồ sơ liên quan đến đất đai còn chậm trễ. Bà cho biết, gia đình đã bàn giao đất để thực hiện dự án đường dẫn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhưng đến nay thủ tục vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Cử tri Phạm Văn Thuận (phường Bà Rịa) kiến nghị chính quyền quan tâm giải quyết tình trạng hồ sơ tồn đọng sau khi sáp nhập cơ quan hành chính. Ông cũng cho rằng việc xử lý đơn thư tố cáo chưa đến nơi đến chốn, gây bức xúc trong nhân dân.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo UBND các phường đã trực tiếp giải trình những ý kiến, thắc mắc của cử tri thuộc địa bàn phụ trách.

Ưu tiên giải quyết những vấn đề đông đảo người dân phản ánh

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận và trân trọng các ý kiến, kiến nghị của bà con. Ông cho biết, toàn bộ nội dung sẽ được đoàn ĐBQH TPHCM tổng hợp, chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, phản hồi và xử lý theo quy định.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Ảnh: Quang Hưng

Bí thư Thành ủy thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn của chính quyền trong việc xử lý những tồn đọng từ trước.

“Chúng tôi mong bà con hiểu và thông cảm, bởi chính quyền hiện nay đang vừa chạy vừa xếp hàng, công việc có phần chông chênh”, ông Trần Lưu Quang nói, đồng thời đề nghị lãnh đạo các phường ưu tiên giải quyết những vấn đề đông đảo người dân phản ánh.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, sau khi sáp nhập, TPHCM có tiềm năng và dư địa phát triển rất lớn. Nhiệm vụ quan trọng nhất của lãnh đạo TP là kết nối người dân và các khu vực mới sáp nhập, từ đó phát huy hết lợi thế, đưa TP phát triển lên tầm cao mới.

Người đứng đầu Thành ủy nhấn mạnh, trách nhiệm của lãnh đạo hiện nay là xử lý dứt điểm các tồn đọng, đồng thời tận dụng những cơ chế mới, thông thoáng để giải quyết quyền lợi chính đáng cho người dân.

Đối với các lĩnh vực cụ thể như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện chính sách, xây dựng hạ tầng… ông Trần Lưu Quang yêu cầu chính quyền cơ sở phải nắm chắc tình hình, được giao thẩm quyền tới đâu thì làm hết trách nhiệm tới đó. Những vấn đề vượt thẩm quyền, vướng mắc chưa tháo gỡ được thì kịp thời báo cáo, kiến nghị lên TP.