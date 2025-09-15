“Tôi hiểu sau khi có chủ trương của Tổng Bí thư Tô Lâm và Trung ương, ngành giáo dục không chỉ dạy chữ mà còn rèn kỹ năng sống. Trong các tin nhắn tôi nhận được có giải thích rằng sở dĩ một số trường phải học thêm thứ Bảy bởi mỗi ngày chỉ bố trí học 7 tiết, không được học 8 tiết. Nếu học 7 tiết/ngày và cộng thêm dạy kỹ năng sống, buộc các trường phải dạy cả thứ Bảy. Mọi người đang phản ứng dữ dội việc này", ông Quang nói và yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiếu nói rõ và giải pháp xử lý ra sao.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM trả lời rằng, việc học 7 tiết/ngày là theo quy định tại các văn bản của Bộ GD-ĐT gần đây. Tuy nhiên, Bộ cũng có hướng dẫn tổ chức linh hoạt các hoạt động kỹ năng sống, các môn hỗ trợ bên cạnh 7 tiết/ngày thuộc Chương trình Giáo dục Phổ thông (GDPT) 2018.

Sở GD-ĐT đã hướng dẫn các trường ngoài các tiết học thuộc Chương trình GDPT 2018 có thể tổ chức thêm các hoạt động, chương trình rèn kỹ năng sống. Việc học vào thứ Bảy chỉ diễn ra ở một số ít trường; hầu hết trường dạy hai buổi/ngày không học sáng thứ Bảy.

Theo ông Hiếu, hiện khoảng 70–80% trường trên địa bàn TPHCM dạy hai buổi/ngày và không tổ chức học vào thứ Bảy. Ở khu vực II (Bình Dương cũ), nhiều trường vẫn chỉ dạy một buổi/ngày. Kết quả rà soát cho thấy toàn thành phố chỉ có 24 trường tiểu học tổ chức dạy học vào thứ Bảy. Với các trường dạy hai buổi/ngày, việc học thêm ngày này hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, học sinh, chủ yếu cho các lớp kỹ năng sống hoặc tiếng Anh với giáo viên nước ngoài. Nếu phụ huynh không đồng ý, trường chỉ dạy từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cũng cho hay, với chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học được Thành ủy TPHCM đặt ra trong hai nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, hiện TPHCM đã đạt 297 phòng học/10.000 dân, đảm bảo sĩ số trên lớp.

Tuy nhiên, sau khi sáp nhập thì khu vực II (Bình Dương cũ) đạt 200 phòng học/10.000 dân, nhưng trong độ tuổi THPT (15-18 tuổi) thì chỉ đạt 74 phòng/10.000 dân. Ông Hiếu đề xuất giữ nguyên chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 để làm mục tiêu phấn đấu cho toàn TPHCM mới.