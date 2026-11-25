Tổng thống Trump sẵn sàng ban hành lệnh ân xá cho CEO Nvidia trong trường hợp bị cáo buộc hình sự, nhưng cho rằng động thái này là "không cần thiết".

Theo CNN, Tổng thống Donald Trump ngày 24/11 tuyên bố sẵn sàng ban hành lệnh ân xá cho ông Jensen Huang, trong bối cảnh CEO Nvidia đang bị đảng Dân Chủ cáo buộc vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu Mỹ để bán chip tiên tiến cho Trung Quốc.

"Tôi luôn có lựa chọn ân xá cho Jensen. Nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ cần thiết", ông Trump nói với tờ New York Post.

Khi được đề nghị bình luận về việc CEO Nvidia chuẩn bị ra điều trần trước Quốc hội, Tổng thống Trump trả lời: "Ông ấy chỉ cần nói sự thật. Tôi không nghĩ Jensen cần viện dẫn Tu chính án thứ 5 của Hiến pháp Mỹ để né tránh những câu hỏi có thể khiến bản thân gặp bất lợi pháp lý. Luật sư sẽ tư vấn cho ông ấy. Với cá nhân tôi, Jensen là người hoàn toàn ngay thẳng và rất thông minh".

Tổng thống Donald Trump (phải) và CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Bloomberg

Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông không để ý đến chuyện tình cảm của CEO Nvidia, mà quan tâm nhiều hơn đến ngành công nghiệp chip. "Quyết định can thiệp để Jensen trở lại lãnh đạo Nvidia là để tránh gây tổn thất cho quốc gia, nhất là trong trường hợp công ty này chọn sai người thay thế", ông Trump nói.

Cùng ngày 24/11, Tổng chưởng lý Mỹ Todd Blanche khẳng định Bộ Tư pháp không có thông tin nào cho thấy ông Jensen Huang từng có hành vi phạm pháp. Vì lẽ đó, việc phục chức cho CEO Nvidia không gây ra nguy cơ nào với an ninh quốc gia.

Với việc bắt đầu kiểm soát Quốc hội kể từ tháng 1/2027, đảng Dân chủ đang thúc đẩy việc điều tra những nhân vật thân cận với chính quyền của Tổng thống Trump như ông Jensen Huang và tỷ phú Elon Musk.

Hồi đầu tháng 11, Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông sẵn sàng ký lệnh ân xá trước cho ông Musk và các trợ lý khác tại Nhà Trắng, những người có thể trở thành mục tiêu điều tra của đảng Dân chủ. "Chúng tôi sẽ bảo vệ họ. Tôi có thể ký lệnh ân xá trước nếu cần thiết, ngay cả khi họ chưa chính thức bị cáo buộc vi phạm bất cứ tội danh nào. Đó là điều mà ông Joe Biden đã làm. Ông ấy ân xá cho mọi người. Tôi cũng sẽ làm như vậy mà không cần đắn đo", ông Trump nói ngày 2/11.