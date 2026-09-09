Ajeya Cotra, người từng tham gia hai tổ chức nghiên cứu điều tra vụ các tác nhân AI tấn công hệ thống của công ty AI Hugging Face hồi tháng 7, cho rằng sự cố có thể là một trong những ví dụ thực tế đầu tiên về AI vượt khỏi sự kiểm soát trực tiếp của con người.

Trong bài viết trên Substack Planned Obsolescence, Cotra nhận định vụ việc đã đưa thế giới đi "hơn 50% chặng đường" tới một kịch bản nơi AI hoàn toàn chi phối con người.

Nhận định được đưa ra sau khi các tác nhân AI do OpenAI phát triển, tìm cách xâm nhập Hugging Face trong quá trình thực hiện một bài kiểm tra an ninh mạng.

AI tìm cách gian lận bài kiểm tra

OpenAI trước đó giao cho một mô hình AI thực hiện các bài toán an ninh mạng phức tạp trong môi trường sandbox, tức hệ thống biệt lập được thiết kế để thử nghiệm an toàn.

Khác với chatbot thông thường, các tác nhân AI (AI agent) có khả năng tự thực hiện một chuỗi hành động mà không cần con người hướng dẫn từng bước.

Trong quá trình thử nghiệm, các tác nhân AI nhận ra chúng có thể gian lận để đạt kết quả tốt, mà vẫn được hệ thống đánh giá cao. Sau đó, lo ngại bị phát hiện, các tác nhân AI tìm cách truy cập Hugging Face để tìm phương án tiếp tục gian lận.

Viễn cảnh AI thoát khỏi kiểm soát của con người gây lo ngại. Ảnh: Sociable

Cotra cảnh báo nếu ngày càng nhiều công việc được giao cho các AI agent có năng lực cao hơn, những hệ thống này có thể dần kiểm soát các hoạt động quan trọng của chính những công ty phát triển AI, từ đó tác động đến quá trình xây dựng các thế hệ AI tiếp theo.

Theo bà, trong kịch bản cực đoan, nếu chính phủ và quân đội phụ thuộc quá nhiều vào các hệ thống AI, nguy cơ AI tác động đến những lĩnh vực quan trọng có thể gia tăng.

Sau sự cố, OpenAI tăng cường các biện pháp bảo vệ và mức độ giám sát của con người đối với hệ thống.

‘50%’ là con số khó định lượng

Peter Wallich, quản lý chương trình nghiên cứu cấp cao tại Constellation Institute, tổ chức nghiên cứu về an toàn AI, cho rằng chưa thể khẳng định thế giới đã đi "50% chặng đường" tới một cuộc tiếp quản của AI.

Ông cho rằng khái niệm này thiếu tiêu chí định lượng rõ ràng: "50% của điều gì?" và "AI tiếp quản" cũng có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau.

Sai lầm phổ biến khi 'tâm sự' với ChatGPT Nhiều người vô tư kể những bí mật thầm kín và đen tối nhất cho các chatbot AI như ChatGPT mà không hay biết những cuộc trò chuyện này không hề riêng tư và có thể bị phơi bày bất kỳ lúc nào.

Tuy vậy, Wallich thừa nhận những lo ngại về các AI agent hoạt động ngoài dự kiến đang trở nên thực tế hơn, thay vì chỉ tồn tại trong các kịch bản giả định.

Ông cũng đặt vấn đề rằng ngay cả khi chỉ cho rằng thế giới mới đi được 20% chặng đường đến một dạng "AI kiểm soát", mức độ rủi ro đó vẫn đáng để quan tâm.

Khái niệm "AI kiểm soát" thường được dùng để mô tả kịch bản các hệ thống AI đạt mức tự chủ đủ lớn để giành quyền kiểm soát những nguồn lực quan trọng của xã hội. Một số kịch bản cực đoan giả định AI có thể kiểm soát quân đội hoặc ngăn con người tiếp cận các hệ thống y tế.

AI là 'rủi ro hiện hữu đối với nhân loại'

Những lo ngại về khả năng AI phát triển vượt quá năng lực kiểm soát của con người không chỉ đến từ giới nghiên cứu độc lập.

Volker Türk, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, gần đây cảnh báo AI có thể trở thành "rủi ro hiện hữu đối với nhân loại". Ông kêu gọi các công ty AI tăng cường kiểm soát những mô hình đang phát triển và cho rằng quyền lực liên quan đến AI hiện tập trung vào một số ít doanh nghiệp và cá nhân.

Ngay cả các phòng nghiên cứu AI cũng liên tục cảnh báo về những hệ quả khó dự đoán của công nghệ này.

Jakub Pachocki, nhà khoa học trưởng của OpenAI, cho biết ông lo ngại thế giới chưa chuẩn bị đầy đủ cho những hệ quả có thể xảy ra nếu AI tiếp tục phát triển nhanh chóng.

Trong khi đó, Anthropic, công ty đứng sau Claude, tuần trước kêu gọi ngành AI xây dựng cơ chế phối hợp nhằm kiểm soát tốc độ phát triển của công nghệ.

Những cảnh báo này không đồng nghĩa AI đang tiến gần đến một kịch bản "nổi dậy" như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các AI agent có khả năng tự lập kế hoạch, thực hiện nhiều bước hành động và tìm cách vượt qua giới hạn đặt ra đang khiến câu hỏi về khả năng kiểm soát AI trở nên cấp thiết hơn.

(Theo Metro)