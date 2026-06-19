CENTCOM hôm 18/6 đã đăng tải thông báo mới trên mạng xã hội X, chỉ vài giờ sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói với giới truyền thông rằng 12,5 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển Hormuz vào ngày 17/6 và quân đội Mỹ đã cho phép “hơn chục tàu di chuyển qua vùng phong tỏa hải quân của họ”.

Các tàu thuyền ở eo biển Hormuz, ngoài khơi Iran. Ảnh: ISNA/WANA

Tuy nhiên, bài đăng của CENTCOM lưu ý các tàu hải quân của Mỹ “sẽ vẫn lưu lại trong khu vực chung để đảm bảo tất cả các điều khoản của thỏa thuận được tuân thủ, chấp hành và có hiệu lực đầy đủ”.

Theo hãng tin CNN, Hải quân Mỹ đang duy trì hơn chục chiến hạm, gồm cả 2 tàu sân bay hoạt động trong vùng biển ngoài khơi Iran.

“Phó tướng” của ông Trump cảnh cáo nội các Israel

Cùng ngày 18/6, Phó Tổng thống Mỹ Vance đã lên tiếng cảnh cáo những quan chức Israel chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump về thỏa thuận mới đạt được giữa Washington - Tehran.

Hãng thông tấn Bloomberg đưa tin ông Vance đang bảo vệ thỏa thuận vừa đạt được giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Những người phản đối thỏa thuận ở cả Mỹ và Israel đã chỉ trích ông Trump, với lý do thỏa thuận không kiềm chế được chương trình tên lửa của Iran và không đưa ra lộ trình rõ ràng để giải tán các cơ sở hạt nhân của quốc gia Hồi giáo trong khi lại hạn chế Israel trong cuộc đối đầu với nhóm vũ trang Hezbollah được Tehran hậu thuẫn ở Lebanon.

Trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 18/6, ông Vance đã gay gắt chỉ trích các thành viên chính phủ Israel: “Tổng thống Trump là nguyên thủ quốc gia duy nhất trên thế giới có thiện cảm với Israel vào thời điểm này. Nếu tôi là thành viên nội các của chính phủ Israel, có lẽ tôi sẽ không công kích đồng minh mạnh mẽ duy nhất còn lại của mình trên toàn thế giới”.

“Phó tướng” của ông Trump đánh giá Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu “đáng khen vì không đi theo con đường này”, nhưng đổ lỗi cho các thành viên nội các của ông Netanyahu.

“Vấn đề của Israel không phải là Donald J. Trump. Bất cứ ai ở Israel nghĩ rằng vấn đề lớn nhất của họ là tổng thống Mỹ cần phải tỉnh táo và nhận ra thực tế tình hình mà đất nước họ đang phải đối mặt”, ông Vance nói thêm.