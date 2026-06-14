Xe tăng Israel tập trung gần biên giới Lebanon. Ảnh: EPA

Đài truyền hình KAN của Israel dẫn các nguồn tin tiết lộ: "Các cơ quan an ninh đang chờ chỉ thị của giới lãnh đạo chính trị để ngừng các cuộc tấn công trên bộ ở nam Lebanon, trong bối cảnh Mỹ và Iran đang đi tới một thỏa thuận".

Tel Aviv cũng đang chuẩn bị giảm bớt các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Lebanon vì lo ngại hoạt động này có thể đe dọa thỏa thuận Mỹ - Iran. "Tuy nhiên, các hoạt động quân sự vẫn tiếp diễn với trọng tâm là ở nam Lebanon. Quân đội Israel sẽ không rút khỏi khu vực này", các nguồn tin cho biết thêm.

Theo các quan chức Lebanon, kể từ 2/3 quân đội Israel liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công đẫm máu ở Lebanon, khiến hơn 3.700 người thiệt mạng, 11.600 người khác bị thương và hơn 1,5 triệu người phải di tản. Lực lượng này tiến sâu hơn 10km vào lãnh thổ Lebanon và thiết lập "vùng an ninh".

Hôm nay (14/6), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến tổ chức cuộc họp nội các an ninh để thảo luận về thỏa thuận dự kiến ​​giữa Mỹ và Iran. Theo nhật báo Yedioth Ahronoth, cuộc họp sẽ xem xét những tác động khu vực của thỏa thuận giữa Washington và Tehran.

Hôm qua (13/6), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận với Iran sẽ được ký kết vào hôm nay. Song, Iran khẳng định chưa thể ký thỏa thuận ngay Chủ nhật nhưng có thể ký trong những ngày tới.

Trung Đông vẫn trong tình trạng căng thẳng sau khi Mỹ và Israel không kích vào Iran vào cuối tháng Hai. Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào Israel và các quốc gia khu vực khác có các cơ sở của Mỹ, đóng cửa eo biển Hormuz - một trong những điểm nghẽn năng lượng quan trọng của thế giới.