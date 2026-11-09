Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ ông có thể sẽ không đưa ra sự ủng hộ cho bất kỳ ai kế nhiệm mình vào năm 2028, đồng thời cho rằng tốt hơn hết là ông nên đứng ngoài tiến trình này.

Trong chương trình “60 Minutes” phát sóng trên kênh CBS hôm 8/11, khi được hỏi về khả năng đưa ra sự ủng hộ đối với người kế nhiệm tiềm năng của mình, ông Trump đáp: “Có lẽ là không. Chưa chắc đâu. Có lẽ tôi nên đứng ngoài thì tốt hơn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với chương trình “60 Minutes” của đài CBS. Ảnh: CBS News

Khi được hỏi ngoài Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, còn những ai nằm trong danh sách cân nhắc của ông, lãnh đạo Nhà Trắng đã dành lời khen ngợi cho Ngoại trưởng Marco Rubio.

“Tôi nghĩ Marco rất tuyệt. Ông ấy thực sự tâm huyết với công việc này và đang làm rất tốt. Ông ấy đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra còn có nhiều người khác nữa, nhưng tôi xin phép không nêu tên cụ thể. Có một số thượng nghị sĩ rất xuất sắc. Tôi biết tất cả họ và tôi rất quý mến họ”, ông Trump nói.

Theo đài CNN, ông Trump vẫn tin rằng sự ủng hộ của mình có sức nặng đáng kể trong nội bộ đảng Cộng hòa.

“Tôi nghĩ nếu tôi công bố sự ủng hộ thì điều đó sẽ đóng vai trò rất lớn, vì tầm ảnh hưởng từ sự ủng hộ của tôi luôn rất mạnh mẽ”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Ông Trump cũng khẳng định phong trào “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA) vẫn có thể tiếp tục tồn tại ngay cả khi không còn ông dẫn dắt.

“MAGA về cơ bản là sự tất yếu. MAGA nghĩa là biên giới vững chắc, quân đội hùng mạnh. Chúng ta đã tạo ra sự thịnh vượng ở mức độ mà đất nước này chưa từng thấy trước đây”, ông Trump nói với phóng viên Ross Douthat của chương trình “60 Minutes”.