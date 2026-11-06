Một thẩm phán liên bang Mỹ đã ra lệnh đình chỉ trong 14 ngày đối với dự án xây dựng Khải hoàn môn của Tổng thống Donald Trump, chỉ chưa đầy một giờ sau khi cơ quan liên bang phê duyệt dự án lần cuối hôm 5/11.

Theo đài CNN, trong một cuộc họp trực tuyến tối 5/11, Ủy ban Quy hoạch thủ đô quốc gia (NCPC), một trong hai cơ quan liên bang của Mỹ chịu trách nhiệm giám sát các thay đổi về kiến trúc và thiết kế tại Washington, đã "bật đèn xanh" cho việc xây dựng Khải hoàn môn cao 76m tại thủ đô.

Bản vẽ phối cảnh đề xuất xây dựng Khải hoàn môn tại một vòng xoay ở thủ đô Washington, Mỹ. Ảnh: Mỹ thuật Hoa Kỳ

NCPC đã thông qua dự án xây dựng do Tổng thống Trump khởi xướng với tỷ lệ 8 phiếu thuận và 4 phiếu chống sau hơn 8 giờ điều trần công khai. Trước đó, hơn 120 người, bao gồm nhiều cựu chiến binh, đã yêu cầu ủy ban ngăn chặn dự án.

Chỉ một giờ sau cuộc bỏ phiếu của NCPC, Thẩm phán liên bang Tanya Chutkan, người được cựu Tổng thống Barrack Obama bổ nhiệm và đang thụ lý vụ kiện nhằm ngăn chặn dự án, đã ra lệnh cấm chính quyền khởi động hoặc triển khai bất kỳ hoạt động xây dựng nào tại khu vực dự kiến đặt công trình. Bà Chutkan cũng ban hành một văn bản giải trình về lý do đưa ra phán quyết, trong đó đề cập đến các tác động tiềm tàng về kinh tế và tình trạng ùn tắc giao thông.

Dự án xây dựng Khải hoàn môn đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các cựu chiến binh, nhà bảo tồn di tích và nghị sĩ Dân chủ. Họ cho rằng công trình sẽ phá vỡ cảnh quan lịch sử, ảnh hưởng về tầm nhìn đối với các địa danh như Đài tưởng niệm Lincoln, Nghĩa trang quốc gia Arlington và Dinh thự Arlington. Họ cũng lo ngại công trình làm mất đi không khí trang nghiêm tại khu vực thường diễn ra các lễ tang quân nhân.

Những người phản đối lập luận rằng dự án vi phạm Đạo luật Công trình tưởng niệm, vốn yêu cầu Quốc hội Mỹ phê chuẩn việc xây dựng các đài tưởng niệm mới tại thủ đô Washington.

Theo đánh giá hồi tháng 8 của Cơ quan Công viên quốc gia Mỹ (NPS), việc xây dựng Khải hoàn môn có thể gây tác động tiêu cực tới 42 di tích lịch sử, trong đó 6 địa điểm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Tổng thống Trump từng tuyên bố muốn hoàn thành công trình trước khi rời nhiệm sở trong 2 năm tới và coi đây là biểu tượng kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ. Tuy nhiên, tiến độ gấp rút như vậy nhiều khả năng sẽ tiếp tục khiến dự án gặp phải những trở ngại pháp lý đáng kể, trong bối cảnh chính quyền tìm cách đẩy nhanh việc phê duyệt trước khi Quốc hội khóa mới do đảng Dân chủ kiểm soát nhậm chức vào tháng 1/2027.