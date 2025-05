Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: Vatican News

Theo CNN và The Guardian, trong một cuộc gặp mới đây tại Vatican, ông Vance đã chuyển một lá thư mời của vợ chồng Tổng thống Trump tới vị Giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ.

Trong thư, người đứng đầu Mỹ gửi lời chúc nồng nhiệt và mời Giáo hoàng Leo XIV tới Nhà Trắng sớm nhất có thể. Giáo hoàng Leo XIV đã nhận thư và đặt lên bàn làm việc.

ÔngVance, người theo Công giáo từ năm 2019, cũng tặng cho Giáo hoàng một bản sao của 2 tác phẩm "The City of God" và "On Christian Doctrine" cùng một chiếc áo phông Chicago Bears có in tên Leo trên đó. Khi trao quà, Phó Tổng thống Mỹ nói: "Như Ngài có thể tưởng tượng, người dân Mỹ rất vui mừng có Ngài".

Giáo hoàng đã tặng lại nhà lãnh đạo Mỹ một bức tượng bằng đồng có dòng chữ bằng tiếng Italia "Hòa bình là một bông hoa mỏng manh" và một cuốn sách tranh về các căn hộ của giáo hoàng tại Điện Tông tòa. Giáo hoàng lưu ý, người tiền nhiệm Francis của ông đã chọn không sống ở đó nhưng ông có thể làm khác. "Tôi có thể sống ở đó, nhưng điều này hiện chưa được quyết định hoàn toàn", Giáo hoàng Leo XIV nói.

Phó Tổng thống Vance đã dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới dự thánh lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV vào ngày 18/5. Phát ngôn viên của ông Vance cho hay, Phó Tổng thống cùng Ngoại trưởng Marco Rubio, cũng là tín đồ Công giáo, đã gặp Ngoại trưởng Vatican - Tổng Giám mục Paul Gallagher.

Thông báo của Vatican về cuộc gặp cho hay, giới chức hai bên "đã có một cuộc trao đổi quan điểm về một số vấn đề quốc tế hiện tại, kêu gọi tôn trọng luật nhân đạo và luật pháp quốc tế ở các khu vực xung đột và một giải pháp đàm phán giữa các bên liên quan".