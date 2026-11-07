Cơ quan Mật vụ Mỹ đã bắt giữ một người Venezuela nhập cư trái phép mang theo nhiều khẩu súng ở gần Nhà Trắng với cáo buộc đe dọa ám sát Tổng thống Trump.

Theo RT, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 7/11 đã thông báo về việc mật vụ Mỹ bắt giữ một người Venezuela nhập cư trái phép ở một bãi đỗ xe ở gần Nhà Trắng, thu giữ 3 khẩu súng và hàng chục viên đạn.

"Vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 5/11. Nghi phạm được xác định là Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, công dân Venezuela. Khi các đặc vụ tiếp cận, Chrinos đã nói rằng ông ta nghe thấy những tiếng nói trong đầu, yêu cầu mình 'đến thủ đô Mỹ và ám sát Tổng thống Donald Trump'", thông cáo của DHS cho biết.

Trong quá trình khám xét và bắt giữ, các mật vụ đã thu giữ được một khẩu súng trường AR-15, một khẩu tiểu liên MAC-10, một khẩu súng ngắn Glock 43X và hàng chục viên đạn. Chiếc xe mà Chrinos sử dụng cũng được xác nhận là xe ăn cắp.

Tang vật thu giữ được trong chiếc xe của đối tượng đe dọa ám sát Tổng thống Trump. Ảnh: DHS

Ở thời điểm hiện tại, đối tượng đang bị truy tố với nhiều tội danh, bao gồm vận chuyển vũ khí trái phép, tàng trữ vũ khí và đạn dược không đăng ký, mang súng ngắn không có giấy phép, trộm cắp và sử dụng trái phép phương tiện cơ giới. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa công bố cáo buộc riêng về hành vi âm mưu ám sát tổng thống.

Theo hồ sơ của DHS, Chrinos đã vượt biên trái phép từ Mexico vào bang Texas hồi tháng 3/2024. Khi đó, người này bị các nhân viên Tuần tra Biên giới bắt giữ, nhưng sau đó được phép ở lại Mỹ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.

Trong những năm gần đây, Tổng thống Trump đã nhiều lần phải đối mặt với các âm mưu ám sát và những mối đe dọa an ninh khác nhau. Vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra vào tháng 7/2024 ở Pennsylvania, khi ông Trump bị đạn bắn sượt qua tai. Tới tháng 5 năm nay, các mật vụ Mỹ đã bắn hạ một người đàn ông có tiền sử bệnh tâm thần sau khi người này nổ súng gần một trạm kiểm soát an ninh tại Nhà Trắng.