Ông Trump đã lên tiếng "thách thức" Iran trong bối cảnh Tehran tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

Theo RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/12 đã cảnh báo đánh chìm các tàu của Iran tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng Tehran đang chuẩn bị một hạm đội tàu chở dầu để thách thức Washington.

"Tôi hy vọng họ sẽ làm vậy. Tất cả các con tàu đó sẽ chìm xuống đáy biển, giống như phần còn lại của hạm đội hải quân Iran", ông Trump cho biết.

Các hình ảnh vệ tinh mới đây đã tiết lộ về việc hơn một chục tàu chở dầu được cho là đã tập trung gần đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu thô chủ chốt của Iran. Thông tin này làm dấy lên suy đoán Tehran có thể điều một đoàn tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz nhằm thách thức lệnh phong tỏa của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Hiện chưa có quan chức Iran nào xác nhận kế hoạch điều động đoàn tàu chở dầu. Tuy vậy, hãng thông tấn Fars, cơ quan truyền thông có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã công khai kêu gọi thực hiện động thái này. Trong khi đó, một nguồn tin chính trị cấp cao của Iran nói rằng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

Trong những ngày gần đây, giới chức Iran đã tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ, nhưng vấn đề này đặt ra nhiều thách thức về mặt quân sự.

Theo hãng thông tấn WANA, phong tỏa hải quân là một chiến dịch quân sự phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp giữa các hoạt động giám sát, thu thập thông tin tình báo, triển khai lực lượng và ngăn chặn tàu thuyền. Để duy trì phong tỏa Iran, Mỹ đã triển khai nhiều phương tiện giám sát và trinh sát, bao gồm vệ tinh, máy bay không người lái, radar và các hệ thống theo dõi tín hiệu vô tuyến nhằm xác định vị trí, hành trình của tàu chở dầu và tàu thương mại.

"Để phá vỡ vòng phong tỏa hải quân, Iran có thể kết hợp nhiều phương án, từ tấn công trực tiếp lực lượng hải quân Mỹ bằng tên lửa và máy bay không người lái đến triển khai các biện pháp gián tiếp nhằm gia tăng chi phí, làm suy giảm hiệu quả phong tỏa", WANA nhận định.